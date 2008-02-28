Гриценко пустив газ

У 4 селах Джанкойського району Криму – Рощино, Тимирязєво, Ближнєгородське і Озерне – з`явився газ, повідомляє прес-центр Верховної Ради АРК.

За словами директора ВАТ «Альфагазінвест» Ніни КОПКОВОЇ, що здійснило газифікацію, на даному об`єкті вводиться в експлуатацію газопровід, що забезпечує газом чотири села, наступного тижня газ надійде ще до чотирьох населених пунктів Джанкойського району. Будівництво об`єкту було почато в 2002 році, в 2007 році завершено його першу чергу. Н.КОПКОВА зазначила, що за 2 місяці (з 16 листопада 2007 р. по 15 січня 2008 р.) побудовано 24,4 км газопроводу і 8 ГРП, крім того, побудовано 21 перехід під авто- і залізницею. Всього на газифікацію 8 сіл району було витрачено близько 31 млн. грн. Газопровід забезпечить блакитним паливом 8 сіл, у яких проживає близько 5 тисяч чоловік.

Кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО, який взяв участь в урочистій церемонії пуску газу, зазначив, що цей проект, який передбачає підключення 15 населених пунктів Джанкойського району, дуже важливий, для жителів Джанкойського району. «Сьогодні дуже дороге паливо і дуже маленькі пенсії та зарплати, тому будівництво газопроводу – це не передвиборна піар-технологія, це просто бажання зробити життя селян легше і краще. Мені приємно відзначити, що саме спільними зусиллями в Криму вдалося реалізувати цей проект: свій внесок у покращення життя жителів Джанкойського району вкладають уряд України, Верховна Рада АРК і Рада міністрів Криму, і, звичайно ж, районні влади також надають увагу розвитку населених пунктів Джанкойського району», – сказав А.ГРИЦЕНКО і повідомив, що найближчим часом буде виділено кошти на завершення цього проекту, що дасть можливість підключити ще 7 населених пунктів. Таким чином, всього 15 сіл одержать газ.

А.ГРИЦЕНКО також звернув увагу на те, що з бюджету Автономної Республіки Крим буде виділено кошти на всі проектні роботи і розводку мереж низького тиску. Він зазначив, що керівництво Криму й надалі приділятиме увагу газифікації населених пунктів Криму, оскільки газифікація допомагає вирішувати не тільки побутові, але й соціальні проблеми, зокрема у сфері охорони здоров`я.

За словами голови Верховної ради Криму, в 2007 році на газифікацію Джанкойського району було виділено 42 млн. грн. За останні 18 років у район не вкладалося стільки коштів.