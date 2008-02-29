У перший день весни Ай-Петрі обліплять сніговиками

1 березня на плато Ай-Петрі в Криму планується встановити своєрідний рекорд України – виліпити рекордну кількість сніговиків.

За чистотою рекорду стежитиме група представників національного проекту «Книга рекордів України» - акредитованого партнера Книги рекордів Гіннеса.

При цьому в Ялтинській мерії відзначають, що рекорд - не самоціль, а «приємне і веселе доповнення до масових народних гулянь» - 1 березня пройде «Свято Зими на Ай-Петрі». Всі охочі зможуть взяти участь в турнірі з міні-футболу, лижних гонках, катанні з гір на санках, змаганнях на снігоступах. Крім того, організатори «Свята Зими на Ай-Петрі» обіцяють театралізовану виставу, і млинці з ароматним чаєм. Закінчиться народне гуляння святковою дискотекою «Танцювальний Ай-Петрі».

1 березня канатна дорога «Місхор – Ай-Петрі» працюватиме безкоштовно з 9.00 до 18.00 годин.