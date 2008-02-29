У Ющенка просять депутатів і кримських татар знайти компроміс

Представництво Президента України в Криму звертається до депутатів Сімферопольської міської ради, представників громадських організацій кримськотатарської громади у зв’язку з рішенням Сімферопольської міської ради від 28 лютого 2008 року про віднесення земельної ділянки по вул. Ялтинській, 22 до лісопаркової зони, з пропозицією знайти взаємопорозуміння щодо розташування на площі, яка займає понад 5 га землі, виділення ділянки в межах проектного розрахунку будівництва комплексу Соборної мечеті.

"Прийняття даного узгодженого рішення надасть можливість Сімферопольській міській раді бути послідовною в своїх рішеннях щодо даної ділянки для будівництва мечеті, та урахувати пропозиції жителів масиву Мар’їно, медичного персоналу Республіканського клінічного онкологічного диспансеру і Дитячої інфекційної клінічної лікарні щодо використання цієї території як лісопаркової зони, що одне одному не суперечить", - йдеться у повідомленні.

Автори звернення вважають, що тільки прийняття компромісного рішення органів влади та громадськості може бути запорукою спокою і стабільності суспільної ситуації в Сімферополі та в цілому в Криму.