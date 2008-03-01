У Криму подорожчав бензин

10:32, 01 березня 2008
Крым
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Ціна на бензин А-95 - 5,60 грн. за літр...Кримські нафтотрейдери пояснюють подорожчання загальносвітовими тенденціями...

У Криму за останній тиждень подорожчав бензин.

Так, зокрема, подорожчав бензин мазкі А-95.

Якщо за станом на 21 лютого максимальна ціна на А-95 складала в Криму 5,30 грн. за літр, то сьогодні максимальна ціна на бензин цієї мазкі - 5,60 грн. за літр.

Кримські нафтотрейдери пояснюють подорожчання загальносвітовими тенденціями - підвищенням ціни на нафту.

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Протягом першого півріччя ціна бензину марки А-95 може досягти 6 грн. за літр.

Про це сказав керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс клуб» Микола ІВЧЕНКО.

«Враховуючи можливе подальше падіння впродовж 1-2 кварталів цін на американський долар, є вірогідність подальшого зростання цін на нафту. Є прогнози по 105-110 дол. за барель. Тому вартість бензину марки А-95 наближатиметься до 6 грн. за літр протягом найближчого півріччя», - зазначив він.

Як сказав М.ІВЧЕНКО, основна причина падіння долара – негативні економічні новини, що прийшли із США, зокрема, зниження продажу нових будинків, замовлень на товари тривалого користування, зниження споживчої довіри тощо.

 

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