Фонд Томенка випустить аудіо-видання творів української класичної літератури

Фонд народного депутата Миколи ТОМЕНКА “Справедлива Україна” спільно з Національною радіокомпанією України випустить аудіо-видання творів української класичної літератури у виконанні авторів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він поінформував сьогодні прес-конференції.

„Комерціалізація засобів масової інформації призвела до того, що на сьогодні спадщина визначних діячів української культури, на жаль, не є предметом популярності серед населення. Найсумніше те, що методика викладання у школах, вузах та проведення екскурсійних програм у музеях залишилася значною мірою на рівні попереднього століття”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

На його думку, надзвичайно важливо зараз знайти новітні методи переконання молодих людей у великій значимості класики української культури. Саме з цією метою Фонд М.ТОМЕНКА у рамках загальнонаціональної акції „Україні потрібні герої” проводить низку заходів. Зокрема, 17 травня, на День Європи, поблизу с. Бієвці Лубенського району Полтавської області планується провести свято „ЕтноВесна на батьківщині Василя Симоненка”.

„ЕтноВесна на батьківщині Василя Симоненка” – черговий просвітницько-культурологічний захід, який має на меті нагадати українцям та привернути увагу європейців до творчості одного з найвизначніших українських поетів 60-х років ХХ ст. З цією метою наш Фонд на День Європи допоможе музею Василя Симоненка, що розташований у Тарандинцівській загальноосвітній школі, відкрити нову музейну кімнату, провести ярмарок народних промислів та широку мистецьку програму”, - повідомив М.ТОМЕНКО. Під час свята також буде презентовано аудіо-видання „Лебеді материнства: Живий голос Василя Симоненка”, до якого увійдуть унікальні записи авторського виконання поетом своїх творів, а також кращі фонограми поезій В.Симоненка та музичні твори на його вірші з фондів Українського радіо.

До Дня незалежності Фонд М.ТОМЕНКА спільно з Національною радіокомпанією України планує випустити для шкіл та вузів аудіо-видання „Класика української літератури: Живі голоси”. Тут будуть зібрані авторські виконання найвідоміших поетичних та фрагменти прозових творів визначних українських митців. Зокрема, слухачі матимуть змогу почути голоси Лесі Українки, Марка Кропивницького, Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри, Андрія Малишка, Миколи Бажана, Василя Стуса, Василя Симоненка, Остапа Вишні, Олеся Гончара і ще багатьох літераторів, які своєю творчістю вписали яскраві сторінки в історію української культури.