Прем’єр просить генпрокурора розслідувати ситуацію навколо “Сяйва”

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулась до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням відреагувати на факти, викладені у публікації під назвою „Колектив „Сяйва” просит поддержки у киевлян и прокуратуры”, надрукованій 6 травня у газеті „Комсомольская правда” та порушити кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, у своєму листі до генпрокурора прем‘єр-міністр підкреслює, що, згідно із ст.94 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлення, опубліковані в пресі є приводом для порушення такої справи.

Ю.ТИМОШЕНКО просить О.МЕДВЕДЬКА вжити вичерпних заходів прокурорського реагування з метою захисту інтересів колективу книжкового магазину „Сяйво” від протиправних дій та розслідувати причинний зв‘язок між смертю директора зазначеного магазина Марини Довгої та фактами, викладеними у статті, а також притягнення винних осіб до відповідальності.

Прем‘єр-міністр звертає увагу генерального прокурора на те, що факти, наведені у газеті свідчать про намагання окремих можновладців ліквідувати важливий осередок культури та підкреслює, що ситуація, яка склалася навколо книжкового магазину „Сяйво” не може не викликати занепокоєння у кожної чесної людини.

Як повідомляв УНІАН, у квітні голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності київської влади Микола ТОМЕНКО вже звертався до Генеральної прокуратури України з приводу ситуації, що склалася навколо ТОВ “Книгарня “Сяйво”.

Від трудового колективу цієї книгарні до ТСК надійшли документи, у яких, зокрема, йдеться про численні намагання посадовців київської влади привласнити приміщення книгарні, що знаходиться у центрі столиці - на вул. Червоноармійській, 6.