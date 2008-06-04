Американські та канадські журналісти знімають на Харківщині фільм

У Харківській області працює група американських та канадських журналістів, які знімають документальний фільм про Голодомор 1932-33 років в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, іноземні журналісти працюють за рекомендацією Українського інституту національної пам’яті.

2 червня журналісти зустрілися зі свідками Голодомору, поспілкувалися з дослідниками, членами обласного організаційного комітету із ушанування пам’яті жертв Голодомору та ознайомилися з архівними документами.

3 червня дослідницька група виїхала до Валківського району, населення якого найбільше постраждало під час Голодомору в Україні 1932-33 років.

*** У ХХ ст. Україна пережила три голодомори: 1920-1921, 1932-1933 та 1946-1947 років. За різними даними, від голоду загинуло від 3 до 10 млн. людей, з яких близько третини - діти.

За кількістю загиблих під час голодоморів Харківська область посідає перше місце. Лише за три місяці 1933 р. від голоду померло близько 300 тис. жителів області. За деяким даними, у Харківській області в 1932-1933 р. від голоду загинуло близько 2 млн. осіб.