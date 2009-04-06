Від Сковороди до Кожелянка - вийшла друком антологія румунською мовою

Антологія української прози румунською мовою "Березневий сніг" у перекладі Мірчі Лютика видана видавничо-інформаційним центром “Місто” за кошти бюджету Буковини. На 687 сторінках вміщені твори Григорія Сковороди, Григорія Квітки-Основ’яненка, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Сидора Воробкевича, Юрія Федьковича, Архипа Тесленка, Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Михайла Івасюка, Володимира Бабляка, Марії Матіос, Василя Кожелянка, Василя Скляра, Галини Тарасюк, Богдана Жолдака, Володимира Дрозда, Василя Мельника та багатьох інших письменників. Про це ZAXID.netповідомили у Чернівецькій ОДА.

Анотацію до видання написав відомий на Буковині письменник Віталій Колодій. Ця антологія є першою спробою систематизації та передачі румунською мовою взірців прози з майже тисячолітнього історико-культурного простору української літератури, тобто від витоків національного художнього слова до сьогодення.

За словами Віталія Колодія, упорядник і перекладач прагне з матеріалу вибудувати ряд, який зберігав би хронологічну послідовність, зосереджує увагу на явищах, найбільш характерних для розвитку і побутування української новелістики, унікальної в Європі і в цілому світі.

"Водночас він намагається не оминути жодного більш-менш помітного автора, виділивши в його доробку найсуттєвіше", - зазначив Віталій Колодій.