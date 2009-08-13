У Луцьку презентували книгу пам`яті жертв Голодомору

У Луцьку 12 серпня презентували "Національну книгу пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні". 28 комплектів цього масштабного видання, здійсненого Українським інститутом національної пам’яті будуть передані у бібліотеки навчальних закладів, обласні та районні книгозбірні, - повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА.

Про роботу над унікальним виданням розповів представник Українського інституту національної пам’яті Віталій СКАЛЬСЬКИЙ. За його словами, центральним елементом видання є мартирологи (поіменні списки), до яких включено дані про мешканців, які померли під час Голодомору. Вони укладались на підставі даних книг реєстрації актів цивільного стану, а також свідчень очевидців. Всього до мартирологу занесено імена 882 510 осіб, що померли у 1932-1933 рр. Цей список не є вичерпним, робота з встановлення масштабів Голодомору триває. У Зведеному томі на основі комплексу документів наведено докази зумисності Голодомору та злочинної суті як геноциду українського народу. Також вміщені свідчення очевидців та документи тих часів.

Важливою частиною Зведеного тому є розділ "Територія Голодомору", у якому наведено перелік населених пунктів (понад 13000), що постраждали від Голодомору. Наступними розділами є реєстр документів Голодомору із зазначенням архівів та інтернет-ресурсів, де з цими документами можна ознайомитись, та "Хроніка" Голодомору із поденним описом подій осені 1932 - літа 1933 років. До окремого розділу включено вибрану бібліографію з тематики Голодомору, яка охоплює найважливіші опубліковані праці з дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні. Останнім розділом тому є "Фотодокументи" (140 світлин).

Регіональні томи створювались у 18 регіонах, що постраждали від Голодомору. Вони розпочинаються вступними статтями, у яких розкриваються особливості Голодомору 1932-1933 років в регіоні, а також містять місцеві документи та свідчення" очевидців. Загалом у Книзі вміщено 6000 свідчень очевидців із 204 тисяч, зібраних за останні роки.

Як наголосив під час презентації голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК: "масове фізичне винищення українських хліборобів було свідомим злочином політичної системи проти людини... Внаслідок цього зник численний прошарок заможних і незалежних селян-підприємців, що привело до підриву основ нашої нації, її традицій, духовної культури та самобутності".

"Хоч Волинь оминула ця трагедія, проте жителі краю не залишалися осторонь цих страшних подій і намагалися допомагати своїм землякам передавали продукти, гроші або ж - молилися за порятунок голодних земляків... Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні покликана відновити нашу національну пам’ять. Там, де є національна пам’ять - є національна гідність. Там, де є національна гідність - є й амбіція. А там, де є амбіція - буде й успіх", - підкреслив голова ОДА.

Про відлуння Голодомору на Волині під час презентації розповіли науковці, кандидати історичних наук Микола КУЧЕРЕПА та Володимир ДМИТРУК. Спогадами про 1932-33 рік поділився заслужений працівник культури України Григорій ГУРТОВИЙ, який сам пережив Голодомор.