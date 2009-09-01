На Кордоні 835 Буг поєднав українців та поляків

29-30 серпня біля 835 прикордонного знаку в с.Кречів та м.Нововолинськ(Волинська область) – Крилів (Люблінське воєводство) відбулися шості Європейські Дні Добросусідства. Цього року вони вперше проводилися на західному кордоні України, що пролягає через ріку Буг. Спеціально для цієї події було споруджено міст, що служив тимчасовим місцем перетину кордону для учасників та гостей свята. Міст, що поєднав два береги Бугу спорудили військові з Дембліна (Польща). В рамках Європейських Днів Добросусідства відбулася низка заходів: Форум транскордонної співпраці, Екуменічна Молитва, виступи польських та українських творчих колективів, виставки та презентації організацій, ярмарок ремесел, майстер класи, фестиваль спортивної культури та спорту, футбольний матч, лицарські турніри, Транскордонний ярмарок, інтеграційні заходи для дітей та молоді.

Під час Форуму Транскордонної співпраці учасники (близько 200 представників громадських організацій, підприємців, органів місцевого самоврядування, державної влади, міжнародних інституцій) обговорювали актуальний стан, труднощі та перспективи розвитку транскордонної співпраці, ділилися досвідом проведення успішних транскордонних проектів. Особлива увага була звернена на питання реалізації ініціативи Східного Партнерства в Україні, а також на важливість створення нових пунктів перетину кордону та спрощення візового режиму для українців.

У Форумі Транскордонної Співпраці взяли участь в.о Голови Представництва Європейської Комісії в Україні Дірк Шубель, Заступник Голови місії Швеції в Україні Христіан Камілл, Посли Сейму Республіки Польща, представники Європейського Парламенту (Павел Коваль), делегації з Люблінського воєводства (воєвода та маршалек), Волинської області (заступник голови Волинської облдержадміністрації та Волинської обласної ради, делегації з міст Луцьк, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Шацьк та ін), Львівської області (Начальник управління міжнародного співробітництва ЛОДА Лев Захарчишин), представники дипломатичного корпусу (Генеральний консул РП у Львові Гжегож Опалінські, Генеральний консул України в Любліні Олег Горбенко, Консул РП у Луцьку Анджей Кухарчук, Почесний консул королівства Нідерландів в Україні Богдан Панкевич), представники Міжнародних Фондів що підтримали ініціативу проведення Днів Добросусідства (Фонду «Відродження» та Фонду Конрада Аденауера). На закінчення Форуму була підписана Кирилівська декларація про добросусідство, що заохочує до «об’єднання зусиль з метою розвитку українсько-польської співпраці, задля побудови відкритого громадянського суспільства по обидві сторони кордону».

Після обіду відбулася Екуменічна Молитва за участю ієрархів та духовенства (греко-католиків, римо-католиків та православних) в наміренні поєднання, очищення пам’яті від болісного минулого, задля розвитку взаємного розуміння, добросусідства, єдності, згоди та добробуту. На острові Крилів було встановлено обеліск із посланням Папи Івана Павла ІІ «Необхідно подолати бар’єри та недовіру, щоб спільно будувати гармонійне та мирне майбутнє». Місце, де був встановлений обеліск, знаходиться на пів дороги між Павлівкою (колишніс Порицьком) в Україні та Сагринем в Польщі, де понад півсторіччя тому спочили загиблі у протистоянні поляки та українці. На закінчення молитви відбулася урочиста церемонія вручення статуетки Капітули польсько-українського поєднання, що являє собою дві квітки маку та волошки, для двох істориків молодого покоління: Гжегожа Мотики та Ігоря Іллюшина.

Кульмінацією програми Європейських Днів Добросусідства став концерт «Кордон 835». На сцені, що знаходилася безпосередньо біля кордону виступили: Друга Ріка, Оратанія, Аут Край, Збіг Обставин, Ікебана. Під час концерту в рамках лендарту – мистецтва на землі - було запалено спеціально підготовлену Ярославом Козярою інсталяцію на ріці Буг. На завершення в небі над Бугом та кордоном відбувся святковий феєрверк.

«Через транскордонні заходи здійснюється активізація комунікації, співпраці великої кількості різних інституцій (органів місцевої влади, підприємців, громадських організацій, ЗМІ, прикордонних та митних служб, правоохоронних органів та ін), а також створюються можливості для розвитку міжлюдських контактів, побудови довготривалого партнерства. Надіємося на те, що модель проведення Днів Добросусідства буде перейнята місцевими громадами по обидві сторони кордонів. Адже те, де саме відбудуться Європейські Дні Добросусідства в 2010 році залежить в значній мірі від того, де є бажання, віра та відкритість до практичного втілення у життя спільної ініціативи», - Олена Яремко, оргкомітет.

До учасників Європейських Днів Добросусідства на Кордоні 835 листи привітання надіслали президенти Польщі та України. Лех Качинський побажав, щоби «кордон між нашими народами ніколи нас вже не ділив, але аби все сильніше об’єднував». Натомість Віктор Ющенко виразив переконання, що Європейські Дні Добросусідства є «можливістю до кращого взаємопізнання, зміцнення партнерських контактів між Україною та Польщею». Лист привітання одержано також від Голови комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. Борис Тарасюк зазначив, що «саме такі заходи відкривають об’єднаній Європі Україну, а Україні – об’єднану Європу. Вони будують мости між народами, роблять нас ближчими та зрозумілішими одне одному, допомагають долати стереотипи та упередження, виховують повагу до культури, мови та традицій один одного».

Згідно даних прикордонних служб 29 серпня в Кречові-Крилові на кордоні 835 здійснило перетин кордону понад п’ять тисяч осіб. Загалом учасниками цьогорічних Днів Добросусідства стало близько 8 000 поляків та українців. За останній тиждень серпня веб-сторінку www.kordony.net відвідало 5093 користувачі Інтернет з 26 країн світу. На заході було акредитовано 100 представників ЗМІ з Польщі та України.

Організаторами заходу є МГО „Академія Української Молоді” (Львів) спільно з Фундацією духовної культури пограниччя (Люблін), при співпраці з ВОМГО „Асоціація Молодих Реформаторів (АМоРе)”, ВОО „Національний Альянс”(Луцьк) та за сприяння Міністерств закордонних справ, Державної прикордонної та митної служби, Волинської та Львівської облдержадміністрацій, Люблінської маршалковської адміністрації, Люблінського воєводства, Посольства України в Республіці Польща, Посольства РП в Україні, Польського інституту в Києві, Консульства РП в Луцьку, Консульства України в Любліні, Нововолинської міської ради, Іваничівської райдержадміністрації, Львівської міської ради, Луцької міської ради, Грубешівського повіту, гміни Мірче та низки партнерських організацій та установ (ЦМГОВ «Наша справа», Капітула Нагороди Польсько-українського поєднання, ВОМГО «Центр ефективної комунікації», МГО "Перспектива", Волинський Інститут ім.В. Липинського МАУП, НСУО «Пласт», ГО Жінки Батьківщини», греко-католицька парафія в Нововолинську, ВОМГО «Спалах-АРТ», Волинський обласний екскурсійно-методичний центр, ГО "Волинські перспективи"). Спонсорами фестивалю виступили напій «Соковинка», морозиво «Рудь», страхова компанія «PZU Україна». Європейські Дні Добросусідства відбуваються за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» та Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Через мистецтво, культуру, спільну молитву, транскордонний ярмарок та зустрічі молоді ми прагнемо долучитися до творення європейського майбутнього України, практичного втілення в життя ідеї добросусідства, розвитку українсько-польської співпраці та євроінтеграції, особливо важливих у прикордонному регіоні та у контексті приготувань до Євро 2012.

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