Семиноженка охоплює жах, коли він чує український дубляж
15:42, 23 березня 2010Культура
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Віце-прем`єр відзначає низьку якість
Віце-прем`єр з гуманітарних питань Володимир Семиноженко вважає низькою якість українського дубляжу фільмів.
Про це він сказав у ході прямої телефонної лінії в "Комсомольской правде в Украине", повідомляють Українські новини.
"Я коли слухаю черговий фільм в українському дублюванні, мене охоплює жах від якості цього дублювання, якості української мови", - сказав віце-прем`єр.
Семиноженко підкреслив, що необхідно ставити питання не про дублювання всієї кінопродукції українською мовою, а про підвищення якості такого дубляжу.
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