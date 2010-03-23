Семиноженка охоплює жах, коли він чує український дубляж

Віце-прем`єр з гуманітарних питань Володимир Семиноженко вважає низькою якість українського дубляжу фільмів.

Про це він сказав у ході прямої телефонної лінії в "Комсомольской правде в Украине", повідомляють Українські новини.

"Я коли слухаю черговий фільм в українському дублюванні, мене охоплює жах від якості цього дублювання, якості української мови", - сказав віце-прем`єр.

Семиноженко підкреслив, що необхідно ставити питання не про дублювання всієї кінопродукції українською мовою, а про підвищення якості такого дубляжу.

Українська правда