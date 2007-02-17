Бойко: Україна могла б віддати РФ газорозподільчі мережі

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що єдиний актив, який могла б віддати Україна в обмін на активи в російському газовидобуванні, це розподільчі мережі. Про це Ю.БОЙКО сказав в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№6 від 17 лютого).

"Єдиний актив, який ми могли б віддати в обмін, це розподільчі мережі", – сказав міністр, відповідаючи на питання: Якими активами Україна готова пожертвувати в обмін на активи в російському газовидобуванні?

Також він додав, що "ми повинні йти в ті країни, де енергоносії у надлишку. Тому ми йдемо до Єгипту, до Лівії, до Росії, аби там видобувати ресурси, яких нам бракує. Це позиція будь-якої країни, яка недостатньо забезпечена енергоресурсами".

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Ю.БОЙКО обговорив з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ питання участі України в проектах з видобутку газу на території Росії.

Нагадаємо, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, по яких російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

Після чого, опозиційні сили України виступили з критикою такої заяви.

6 лютого Ю.БОЙКО назвав політичними інсинуаціями заяви про передачу Росії в управління ГТС України. «Про передачу ГТС я не чув. Це політичні інсинуації, які не мають нічого спільного з прагматичною дійсністю», - сказав Ю.БОЙКО.

За словами міністра, Україна розглядає варіанти поглиблення стратегічного партнерства з Росією з дотриманням балансу інтересів економік обох країн. Ю.БОЙКО також спростував можливість передачі газотранспортної системи України в управління Росії за збереження української власності.

Довідка УНІАН. Розподільчі газові мережі, які є державною власністю, в 2001 р., згідно з угодою з ДК “Газ України” НАК "Нафтогаз України", було передані облгазам у користування.

Загальна протяжність українських газорозподільчих мереж становить більш як 300 тис. км.