Українські науковці стривожені: влада втручається у вивчення історії

Українські науковці висловлюють занепокоєння намірами української влади втручатись у процес вивчення української історії, вони переконані, що українська історична наука повинна розвиватись автономно від політичних переконань, особистих поглядів окремих представників влади. Про це йдеться у заяві, поширеній Центром досліджень визвольного руху сьогодні, 6 квітня.

Вважаємо за потрібне висловити свою позицію у справі, що загрожує існуванню Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Прем’єр- міністр України доручив Віце-прем’єру Володимиру Семиноженку вивчити питання подальшого функціонування інституту національної пам’яті на чолі з Ігорем Юхновським. Причиною такого рішення став лист депутата Партії регіонів Вадима Колісниченка до Прем’єра М. Я. Азарова, в якому він стверджує, що «Керівництво інституту запровадило специфічні пріоритети роботи – ревізія спільної історії України та Росії, перегляд підсумків Великої Вітчизняної війни, героїзація воїнів ОУН-УПА тощо».

У зв’язку з цим, висловлюємо своє занепокоєння намірами української влади втручатись у процес вивчення української історії. Переконані, що українська історична наука повинна розвиватись автономно від політичних переконань, особистих поглядів окремих представників влади. Зважаючи на негативний досвід цілеспрямованого державного впливу на процес історичних досліджень, вважаємо за необхідне залишити УІНП в сучасному правовому статусі. Такі спроби втручання в історичні дослідження є ознакою антидемократичності влади, прикладом якої можуть бути тоталітарні нацистський та радянський режими. Вважаємо, що українська влада має забезпечувати належне функціонування, незалежність та незаанґажованість науково-дослідницьких інституцій, зокрема УІНП, що проводять дослідження української історії.

Якщо нова політична верхівка дотримується державницької позиції, а не вузькопартійних інтересів, то мала б демонструвати зацікавленість у розвитку демократії в Україні. Влада повинна сприяти консолідації суспільства, позбавляючи його багажу тоталітарного минулого, а не зорієнтовувати на ті цінності, які у європейських державах визнані антигуманними і злочинними.

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