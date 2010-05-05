Лавринович проти встановлення пам’ятника Сталіну

Міністр юстиції Олександр Лавринович не вважає за необхідне встановлювати пам`ятники диктаторам.

Таку думку він висловив у відповідь на запитання журналістів щодо доцільності встановлення пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.

"Вважаю, що тиранам пам`ятники не потрібно встановлювати", - наголосив він.

"Про них треба знати і дуже добре, щоб засвоїти уроки історії і більше їх не повторювати", - зазначив Лавринович.

Як відомо, раніше секретар Запорізького обкому Компартії Олександр Зубчевський повідомив про намір спорудити до 9 травня у місті пам`ятник Сталіну.

Пізніше Янукович заявив, що виступає за проведення місцевого референдуму у Запоріжжі з приводу встановлення пам`ятника Сталіну.

Водночас заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що з цього приводу має бути проведений референдум. Вона також висловила переконання, що мешканці Запоріжжя не погодяться на встановлення у місті бюсту Йосипа Сталіна.

Українська правда