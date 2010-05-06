В Івано-Франківську назвали Бандеру почесним громадянином міста

Івано-Франківська міськрада привласнила звання почесного громадянина міста лідеру ОУН Степану Бандері і Головнокомандуючому УПА Роману Шухевичу.

Рішення про це міськрада прийняла в четвер на позачерговій сесії.

За ухвалення рішення проголосували одноголосно всі 49 присутніх на сесії депутатів і міський голова Віктор Анушкевичус.

Перед прийняттям цього рішення міськрада внесла зміни в статут територіальної громади міста, а також прийняв рішення про введення звання почесний громадянин Івано-Франківська.

Як повідомив на сесії секретар міськради Василь Бойчук, це рішення депутати прийняли на підставі звернення 33 обласних і міських громадських і політичних організацій, а також 35 депутатів міськради.

Усього в Івано-Франківській міськраді 60 депутатів, у тому числі 22 депутати входять до фракції "Наша Україна", 17 - БЮТ, 14 - УНП, 4 - Партію регіонів, 3 - "Пору".

Українська правда