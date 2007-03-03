У Польщі встановлять пам’ятник воїнам УПА

На площі Гжибовській, у центрі польської столиці м. Варшаві, встановлять п’ятиметровий бронзовий монумент на знак вшанування воїнів УПА.

Матеріал про монумент, а також фотографія майбутнього пам’ятника, з’явилися у польському виданні Gazeta Wyborcza, повідомляє львівська газета “Високий замок”.

Скульптор Маріан Конєчни, автор відомої скульптури варшавської Ніки і вже демонтованого пам’ятника Леніну у Новій Гуті, повідомив журналістам газети, що почерпнув ідею пам’ятника із документального фото 1943-1944 років із села Козова на Тернопільщині.

Натомість українських мистецтвознавців лякає вигляд монументу, який зображає трупи дітей, прип’ятих колючим дротом до дерева з гілками-крилами.

Відомо, що оргкомітет зі встановлення пам’ятника на чолі з головою Кресового патріотичного руху Яном Нєвінськи, який у молодому віці постраждав під час українсько-польської війни, уже має попередню згоду від варшавської мерії на встановлення монументу.

“Мені важко оцінювати цю ініціативу, бо пан Нєвінськи у молодому віці пережив свою травму, - коментує директор Інституту Кресового Роберт Вишинський. – Але пам’ятник повинен бути швидше якоюсь формою поєднання. Сусідів не вибирають”.

Варшавська ратуша зобов’язала ініціаторів зведення пам’ятника заручитися думкою Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Польщі. Секретар ради Анджей Пшевознік каже, що до нього досі так ніхто і не звертався і з проектом монументу не ознайомлений, отож коментувати нічого не може.