Бабин Яр став меморіальним заповідником

Комплекс пам`ятників в урочищі Бабин оголошено державним історико-меморіальним заповідником "Бабин Яр" з віднесенням його в сферу управління Міністерства культури і туризму. Це затверджено постановою Кабінету Міністрів від 1 березня 2007 року.

У документі зазначається, що витрати щодо утримання заповідника здійснюються за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті Міністерства культури і туризму на зазначені цілі. Міністерству культури й туризму доручається затвердити в тримісячний термін Положення про Державний історико-меморіальний заповідник “Бабин Яр” і перелік об’єктів, що входять до його складу.

Також Міністерству культури доручається до кінця 2007 року забезпечити до кінця 2007 року затвердження меж і зон охорони, розроблення генерального плану розвитку Заповідника з визначенням вартості, черговості й термінів проведення ремонтно-реставраційних робіт й упорядження його території.

Уряд доручив Міністерству культури і туризму разом з Київською міською державною адміністрацією подати в двомісячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо передачі у державну власність комплексу пам’яток в урочищі Бабин Яр та інших об’єктів, необхідних для функціонування заповідника.