У Римі поставили мюзикл про Іонна Павла ІІ

У римському театрі "Італія" поставили мюзикл про Іоанна Павла II, понтифіка Римо-Католицької церкви з 1978 по 2005 роки. Прем`єра спектаклю, що одержала назву "Не бійтеся" відбудеться 11 червня.

У підготовці мюзиклу взяли участь два священики, два танцюристи й 19 молодих акторів. Сценарій створив отець Джузеппе Спедікато, плодовитий письменник, що почав роботу над текстом через рік після смерті понтифіка. Музику написав отець Бьяджо Мандоріно. Роль Іоанна Павла виконує Симонові Сибіллано, який раніше грав головні ролі в мюзиклах "Ісус Хрістос – суперзірка", "Фантом опери" і "Робін Гуд".

Мюзикл починається зображенням Кароля Войтили (мирське ім`я папи Римського) у молодості, коли він жив у Польщі, грав у футбол, брав участь у спектаклях і вивчав мови. Потім мова заходить про період німецької окупації Польщі, коли майбутньому понтифікові довелося виконувати багато важкої роботи. Після смерті батька головний герой вступає в семінарію і вчиться на священика. У мюзиклі показується сходження Войтили до санів єпископа і кардинала; потім конклав обирає його першим польським Папою Римським у історії.

Спектакль розповідає про проповіді й поїздки Іоанна Павла, а також про його роль у міжнародних справах. Закінчується мюзикл останніми днями понтифіка. Ранні версії спектаклю вже ставилися в різних містах Італії, проте для представлення в Римі до мюзиклу були внесені кардинальні зміни.

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