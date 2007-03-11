У Москві хочуть реорганізувати, чи то ліквідувати, українську Бібліотеку

Українці Росії протестують проти реорганізації Бібліотеки української літератури в Москві. На їхню думку, реорганізація може спричинити за собою ліквідацію цього закладу. Про це йде мова в повідомленні об`єднаної прес-служби Федеральної національно-культурної автономії українців Росії і Об`єднання українців Росії.

"Об`єднання українців Росії, Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, Регіональна громадська організація "Українці Москви" протестують проти запланованої Комітетом з культури Москви реорганізації Бібліотеки української літератури в Москві в Бібліотеку народів Росії", - йдеться у повідомленні.

Члени цих громадських організацій вважають, що така реорганізація "означатиме фактичну ліквідацію української бібліотеки, другий раз у її історії". При цьому наголошується, що на співробітників бібліотеки чиниться тиск.

За даними прес-служби, на відновлення Бібліотеки української літератури, ліквідованої у 1938 році, пішло 18 років роботи українських громадських організацій разом з державними органами Москви. У новому приміщенні, в нормальних умовах, бібліотека відкрилася 26 травня 2006 року, там сформований єдиний у Російській Федерації унікальний бібліотечний фонд. При цьому в ухвалі уряду Москви визначено, що бібліотека заснована "з метою створення умов для розвитку національних культур у Москві і організації вільного доступу до інформації і літератури українською мовою.

Як вважають в організаціях українців у Росії, бібліотеку "хтось намагається зробити розмінною монетою сьогоднішніх політичних взаємин або - про що говорять багато членів українських організацій - предметом майнових інтересів, пов`язаних з красивим приміщенням бібліотеки в центрі Москви".

У зв`язку з цим, українська громадськість Москви звернулася до керівництва Росії і Москви з вимогами не допустити здійснення реорганізації Бібліотеки української літератури. Зокрема, мерові Москви Юрієві Лужкову послали колективний лист від читачів бібліотеки, повідомляє радіо "Свобода".