У Вашингтоні ситуація змінилась на користь України, - Politico

Сенатори, які були присутні на закритій зустрічі з українським лідером, заявили, що його пропозиції починають давати результати.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США зміг переконати американських законодавців у тому, що Україна здатна досягти успіху у війні з Росією.

Про це пише Politico з посиланням на сенаторів, які брали участь у закритій зустрічі з українським лідером. "Зеленський здійснив подвиг, який рік тому здався неможливим: переконав Вашингтон, що Київ може виграти війну", - написало видання.

За словами американських законодавців, головною темою переговорів стали посилення санкційного тиску на Москву, військова допомога Україні та перспективи мирних переговорів.

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Сенатор Майк Раундс заявив після зустрічі, що, на думку Зеленського, нові санкції можуть закріпити успіхи України на полі бою та змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

"Уся програма спрямована на те, щоб посадити Путіна за стіл переговорів", – сказав Раундс.

Видання зазначило, що на зустрічі український президент також наголосив на необхідності розширити військову підтримку. Зокрема, йшлося про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та забезпечення безперебійного доступу до супутникового зв'язку Starlink, для ударів вглиб території РФ.

Водночас, як зазначило видання, сенатор Джон Бузман пов'язав зміну настроїв у Вашингтоні з успіхами українських військових на фронті.

За даними Politico, у Конгресі зростає підтримка законопроєкту про нові санкції проти країн, які купують російську нафту. "Несподівана смерть сенатора Ліндсі Грема, візит Зеленського та зміна характеру війни дали новий імпульс", - зазначило видання.

Але документ ще має пройти всі етапи ухвалення, а остаточна позиція Білого дому щодо нього залишається невизначеною.

Видання також зазначає, що, попри помітне потепління у відносинах між Києвом і Вашингтоном, остаточне ухвалення санкційного пакета може затягнутися через необхідність його розгляду Палатою представників.

Санкції США проти Росії

Як писав УНІАН, США є одним із головних ініціаторів міжнародних санкцій проти Росії. Обмеження почали запроваджувати ще у 2014 році після окупації Криму, однак наймасштабніший санкційний тиск розпочався після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Під американські санкції потрапили найбільші російські банки, державні компанії, підприємства оборонно-промислового комплексу, високопосадовці, олігархи та члени їхніх родин. США також суттєво обмежили експорт до Росії товарів і технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї та військової техніки.

У 2025 році в Конгресі США був представлений законопроєкт, який пропонує значно посилити економічний тиск на Москву. Серед іншого документ передбачає запровадження високих мит щодо країн, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та іншу сировину, якщо Кремль відмовлятиметься від мирних переговорів з Україною

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