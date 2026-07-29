У Рязані після атаки дронів згорів склад Wildberries, уражено найбільший НПЗ (відео)

У Fire Point заявили, що українські БПЛА FP-1 вразили Рязанський НПЗ та логістичний хаб Wildberries.

Російську Рязань масово атакували дрони, мешканці повідомляли про численні вибухи та роботу ППО. В результаті атаки на складі Wildberries спалахнула потужна пожежа, він фактично знищений. Також постраждав один із найбільших у Росії НПЗ.

Як пише Astra, у мережі мешканці Рязані повідомляли, що сирени вмикалися кілька разів за ніч, було дуже багато вибухів. Пізніше стало відомо, що під атакою опинився склад Wildberries на території індустріального парку "Рязанський" у районі села Тюшево. У мережі публікують кадри з густим димом, видно, що вогонь охопив величезну площу. Також на новіших відео видно, що на складі обвалився дах.

Telegram-канали пишуть, що склад WB у Рязані зовсім новий, відкрився у 2023 році й добудовувався у 2024-му.

Відео дня

Незабаром після атаки компанія Wildberries заявила про обмеження доступу до свого складу в Рязані.

"Доступ до сортувального комплексу "Рязань: Тюшевська" тимчасово обмежено. Будь ласка, поки що не приїжджайте на склад. Повідомимо додатково, коли робота буде відновлена", – повідомили на офіційному порталі Wildberries.

Пізніше в компанії оголосили про евакуацію об'єкта з міркувань безпеки.

Також губернатор області заявив, що внаслідок атаки 6 осіб постраждали в Рязані "на промислових територіях".

"У результаті падіння уламків БПЛА сталося загоряння на промислових територіях. На місцях працюють оперативні служби. Наразі госпіталізовано шістьох осіб. Загрози їхньому життю немає", – написав він.

Крім того, також атаковано Рязанський НПЗ, над територією підприємства піднімається дим. Завод входить до структури ПАТ "Роснефть" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Раніше НПЗ неодноразово потрапляв під українські атаки.

У Fire Point вже прокоментували

У компанії заявили, що Рязанський нафтопереробний завод і логістичний хаб Wildberries були вражені українськими БПЛА FP-1.

Fire Point зазначає, що Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він здатний переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо. НПЗ входить до числа ключових постачальників пального для центральних регіонів Росії.

У свою чергу, логістичний хаб Wildberries у Рязані є одним із великих центрів обробки, сортування та розподілу товарів маркетплейсу.

Також про ракетний удар по місту заявляли власті Таганрога. Повідомляється, що внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено житловий багатоквартирний будинок.

Україна знищує склади WB у Росії

На думку FT, Wildberries перетворилася на ще одну вразливу ланку у військовій економіці російського президента. Зазначається, що атаки на сектор електронної комерції Росії загрожують перевернути одну з найбільших компаній країни, яка минулого року відзвітувала про оборот у 6,1 трлн рублів. Як зазначає видання, Wildberries – це платформа масового ринку, орієнтована на ключовий електорат Путіна: росіян з невисокими доходами, які проживають за межами Москви та Санкт-Петербурга.

Також ми писали, що після серії ударів по логістичних центрах із мобільного додатку російського маркетплейсу Wildberries зник розділ "Все для СВО". При цьому всі позиції, які раніше були зібрані в окремій категорії, перенесли до звичайних розділів додатку.

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