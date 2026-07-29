Чи обговорюють повернення Криму після ударів ЗСУ: відповідь Зеленського

Президент наголосив, що земля важлива, але головна цінність – це люди.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував долю окупованого Криму та відповів, чи обговорюється доля півострова на переговорах про припинення війни.

В інтерв’ю Fox News ведучий запитав Зеленського, чи став Крим знову предметом переговорів на тлі посилення ударів України по півострову.

У відповідь Зеленський сказав, що поки що цього не сталося.

Відео дня

"Шкода, але ні. Або поки що ні. Але подивимося", – зазначив президент.

Він підкреслив, що земля важлива, але головна цінність – це люди.

"Земля дуже важлива. Це наша територія. Це наша історія. Але найголовніше – не втратити людей", – сказав він.

Удари по Криму

Як пише NYT, удари ЗСУ по Криму призвели до того, що сотні тисяч людей на території, контрольованій Росією, залишаються без електроенергії та води по кілька днів поспіль.

Видання зазначає, що атака на енергетичну інфраструктуру в Криму є дзеркальним відображенням набагато масштабніших, багаторічних російських авіаударів по цивільних енергетичних системах України, через які щозими мільйони українців залишаються без світла та опалення.

Вас також можуть зацікавити такі новини: