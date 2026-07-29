У нас 500 компаній: Зеленський розповів, як Путін втратив ініціативу у війні

Президент наголосив, що конфлікт перетворився на гонку інновацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін втратив ініціативу у війні, а військові технології України змінили динаміку поля бою.

В інтерв’ю Fox News він зазначив, що в Україні зараз 500 компаній розробляють технології озброєння, щоб перевершити Росію.

"З початку війни, коли Путін сказав, що окупує нас за два-три дні, зараз ми будуємо величезну військово-технічну промисловість. У нас 500 компаній із дуже потужними технологіями", – сказав Зеленський.

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Президент підкреслив, що конфлікт перетворився на гонку інновацій, стратегія постійно змінюється, оскільки такі види зброї, як безпілотники, швидко застарівають, якщо їх не адаптувати.

"Ми розуміємо, що ця війна змінюється кожні три-шість місяців. Ми маємо змінювати технології", – зазначив він.

Він також додав, що у Росії більше людей, тому Україна має діяти швидше в цій гонці.

"Ми маємо діяти швидше за Путіна, бо у Путіна більше людей… і ми маємо рятувати наших людей та використовувати більше технологій, ніж [їхні] люди", – сказав він.

Зеленський також заявив, що розширення військових можливостей України та удари по російських цілях відібрали у Путіна ініціативу.

"Путін втрачає 30 000 солдатів на місяць. Втрати великі, але він не хоче припиняти цю війну. Тому зараз ініціатива не в руках Путіна", – сказав він.

Українська зброя

Раніше головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штілерман заявив, що восени цього року по Москві будуть завдані удари балістичними ракетами українського виробництва.

Він також заявив, що українська балістична ракета з дальністю до 850 км буде готова вже в середині 2026 року. За його словами, такі ракети мають багато переваг порівняно з російськими "Іскандерами" – вони летять далі, несуть більше, коштують дешевше, а швидкість досягнення цілі в півтора рази вища, ніж у "Іскандера".

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