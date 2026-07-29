Ми щодня просимо припинити війну, але Путін не хоче, - Зеленський

Зеленський також заявив, що Путін втрачає ініціативу у війні.

Україна прагне миру, так само, як і президент США Дональд Трамп та європейці, однак російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти війну. Про це він заявив в інтерв’ю Fox News.

Зеленський заявив, що Київ продовжує наполягати на припиненні вогню, яке могло б прокласти шлях до остаточного мирного врегулювання, але Путін не зацікавлений у жодному діалозі, додавши, що востаннє вони розмовляли 2020 року.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, і європейці хочуть її зупинити. Путін – ні. Ми щодня просимо припинити цю війну... домовитися про припинення вогню хоча б на певний час і дати можливість дипломатам вести переговори. Але Путін цього не хоче. Ось у чому проблема", – сказав Зеленський.

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Він додав, що саме з цієї причини потрібно давати відсіч, бути рішучими та сильними.

Зеленський також згадав про удари по території Росії, зазначивши, що Путін втрачає ініціативу у війні.

"Путін втрачає 30 000 солдатів на місяць. Втрати великі, але він не хоче припиняти цю війну. Тому зараз ініціатива не в руках Путіна", – сказав він.

За словами Зеленського, Україна також розраховує на санкції, і законопроект покійного сенатора Ліндсі Грема є дуже важливим.

Зеленський провів зустрічі в США

у Білому домі за закритими дверима без участі преси відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Український президент назвав зустріч "хорошою". За його словами, під час зустрічі обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Патріотів" та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти". Також президент України додав, що йшлося про дипломатію.

Крім того, Зеленський провів зустріч із сенаторами США та був присутній на голосуванні, під час якого Сенат схвалив санкції проти Росії.

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