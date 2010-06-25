«Потяг до Яремче»: гуцульська кухня, поетичні читання, вуличні артисти...

Уже третій рік поспіль наприкінці липня в рамках святкування Дня міста Яремче відбудеться фестиваль сучасної української культури – «Потяг до Яремче». Цьогоріч він проходитиме два дні – 23 та 24 липня.

Традиційно фестиваль відбуватиметься в центральній частині міста Яремче, в Івано-Франківській області.

– З кожним роком фестиваль росте та дорослішає, змінюється, стає більшим і насиченішим, – зазначають організатори, – так само ростуть і його програми. Відмінною рисою фестивалю є рівноцінне поєднання літературної, музичної та художньої частин, а також численні майстер-класи, змагання, нічний відео-перегляд українських мультфільмів і багато іншого. Родзинкою фестивалю «Потяг до Яремче» 2010 стане конкурс «Смачна гуцульська кухня», в якому братимуть участь усі народні поварі, які дивуватимуть смачними стравами Гуцульщини.

Основа частина літературної програми пройде в звичному для фестивалю «Потяг до Яремче» форматі – тандемних зустрічей, коли на одній сцені зустрічаються два автори, які самі обирають для себе тему розмови та хід свого виступу. На них гості зустрінуться як з уже відомими «метрами», так і з молодими, однак не менш талановитими авторами. Серед літераторів можна буде побачити та почути братів Прохаськів (Тараса та Юрія), Юрія Винничука, Юрія Іздрика, Олександра Фоззі Сидоренка. Серед молодих авторів – це Григорій Семенчук, Мирослав Боднар, Юрій Завадський, Тарас Жеребецький. Також у рамках літературної частини в перший вечір фестивалю (23 липня) відбудеться арт-корпоратив під назвою «DRUMТИАТР» за участі Юрка Іздрика, Грицька Семенчука та if–ro, що включає в себе поєднання текстів, візії та музики. Експериментальною частиною стануть клубні виступи літераторів, що передбачатиме літературний слем за участі молодих авторів.

Музична частина фестивалю «Потяг до Яремче» буде ще ширшою, аніж зазвичай. Уперше, у 2010 році перший день фестивалю (23 липня) буде конкурсним, під час якого молоді гурти змагатимуться за звання кращого на великій сцені фестивалю (попередня реєстрація проходить на сайті фестивалю www.fest.if.ua). Також на завершення цього дня виступатимуть Івано-Франківський гурт «Фліт» та відомий Луцький гурт «ФлайzZzа». Наступного дня (24 липня) гості фестивалю матимуть змогу побачити на сцені переможців першого конкурсного дня, а також київський гурт «Антре» (екс-«Н.Три»), завжди загадкових і неймовірно драйвових «Даха Браха» і на завершення – отримати порцію свіжих хітів від «ТНМК», які презентуватимуть пісні зі свого нового альбому, та інших.

Незмінною частиною «Потягу до Яремче» будуть театралізовані казки та майстер класи з гуцульського ремесла. І вже традиційно – «арт-розвага» від Яреми Стецика – звичайний боді-арт у незвичному виконанні!

Цьогорічною новинкою фестивалю стане ще один майстер-клас – створення короткометражних мультиків, узяти участь у якому зможе кожен бажаючий, а наприкінці концерту – перегляд українських мультфільмів на основній сцені фестивалю – «Cartoon під оберегом Чугайстра».

Центральну алею Яремче заповнить феєрична програма «Музичний ганок», в яку ввійдуть різні вуличні артисти, серед яких музиканти, танцювальні колективи, етно-музиканти, ансамблі та інші творчі колективи. І все це відбуватиметься просто неба під смачну гуцульську кухню на теренах Гуцульських краєвидів.

Щороку до фестивалю додаються нові акції та цікаві події. Цьогорічною несподіванкою стане Велика Школа Дискусії між представниками бізнесу і творчими людьми про те, як можуть впливати емоції на розвиток бізнес-середовища на тему: «Для успішного бізнесу необхідне домінування Романтики над Прагматикою – так/ні?». Співорганізаторами заходу виступить «Майстерня інновацій» за підтримки «Райффайзен Банку Аваль», а серед учасників вдасться побачити справжніх гуру бізнесу з одного боку, та найяскравіших представників літератури, мистецтва та музики з іншого.

Фестиваль має намір поєднати не поєднуване. Тож, нудьгувати на фестивалі не вдасться…