У Центральному музеї Тавриди відкрилася унікальна виставка

У Центральному музеї Тавриди (Сімферополь, Крим) відкрилася унікальна виставка "Врятовані скарби".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Міністерстві курортів і туризму АРК, на виставці представлені матеріали, одержані в результаті охоронних розкопок на некрополях і стародавніх поселеннях Криму. Зокрема, експонуються предмети побуту, зброя, деталі костюма, кінської збруї, прикраси, керамічний і скляний посуд з пізньоскіфського некрополя Ледавки, могильників пізньоримського часу біля сіл Опушки, Нейзац і Дружне, середньовічних могильників біля сіл Лучите і Ески-Кермен.

"Вперше відвідувачі ознайомляться із золотоординським поясним набором, знайденим при дослідженні базиліки на Мангуп-Калі, виробами з дорогоцінних металів, які експонувалися на виставках у Франції, Італії, Німеччині. Матеріали, представлені на виставці, датуються I століттям до н.е. - XIV н. е., знайомлять з культурою пізніх скіфів, сарматів, алан, середньовічного населення Криму", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окремим комплексом на виставці представлені матеріали, вилучені в "чорних археологів" і передані музею Службою безпеки України в Автономній Республіці Крим.