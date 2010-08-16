Роковини смерті Цоя

Сотні фанатів Віктора Цоя зібралися в неділю, 15 серпня, біля його стіни на Арбаті, а також в рідному місті співака, щоб вшанувати пам`ять легендарного співака у двадцяту річницю його загибелі.



На Арбаті люди з квітами при виході з метро, прямуючи до стіни Цоя, співають пісню Мы с тобой! Перехожі, які гуляють по Арбату, у тому числі іноземці, зупиняються біля стіни на кілька хвилин і підспівують відомі їм пісні.



"Цой - наше все. Тільки в талановитої і геніальної людини будуть такі пісні, які слухають навіть після десятиліття загибелі автора", - сказав один з шанувальників співака.



Варто відзначити, що фанати розкупили всі квіти на Арбаті, щоб покласти їх до стіни Віктора Цоя. А в квіткові магазини не встигають підвозити нові букети.



Відбудеться кілька концертів у пам`ять рок-музиканта. На Богословському кладовищі, на могилі Цоя відкрився оновлений пам`ятник, який група ентузіастів спеціально відреставрувала за свої кошти до 20-ої річниці смерті музиканта.



Як повідомлялося раніше, в п`ятницю, 13 серпня, байкери поклали квіти на могилу Цоя на Богословському цвинтарі, після чого колона мотоциклістів вирушила через увесь Петербург до місця проведення рок-фестивалю - на аеродром у селищі Микільське Гатчинського району Ленінградської області.



РИА Новости



