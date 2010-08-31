Ахметов захистив фрески Софійського собору (фото)

На прохання дирекції Національного заповідника «Софія Київська», коштом фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» встановлено прозорі захисні огорожі в Соборі, які надають можливість одночасного збереження та експонування унікальних фресок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

У фонді зазначають, що сума гранту на роботи щодо захисту фресок, а також на відновлення відомої брами Заборовського склала 150 тис. грн.

Київський Софійський собор, пам’ятка історії, архітектури та живопису ХІ – ХІХ ст., зберігає на своїх стінах монументальний живопис чотирьох історичних епох. Цей живопис, включаючи й унікальну фреску ХІ ст., розташований практично на всіх стінах і стовпах, починаючи з рівня підлоги до самої стелі.

На превеликий жаль, фрески, які знаходяться на рівні людського зросту, потерпали від контакту з одягом відвідувачів та, подекуди, від недбалості туристів. Особливо загрозливою була ситуація з живописом ХІ ст. у північній вежі собору, де представлено унікальні фрескові композиції з зображенням історичних постатей – візантійської принцеси Анни, її племінниць та їхнього почту.

Проблемними були і ланки живопису, що розташовані на хрещатих стовпах центральної лави собору. На необхідність негайного захисту живописних композицій звертали увагу експерти ІКОМОС, які відвідували Софійський собор у 2009 р.

Нагадаємо, що співпраця фонду з Національним заповідником «Софія Київська» триває з 2007 року в рамках проекту фонду «Культурне надбання». Протягом 2007-2009 рр. заповідник отримав близько 38 млн. грн. на реставрацію і ревіталізацію пам’ятки архітектури ХVIII ст. Будинку Митрополита, що розташований на території заповідника. У 2008 році, на честь відкриття, будинок приймав колекцію бронзових скульптур з колекції Людовіка XIV. Також коштом фонду було закуплено збірку антикварних меблів ХVII-ХІХ ст. для відтворення історичних інтер’єрів митрополичих палат, які зараз відкриті для публіки. Окрім «Софії Київської», фонд підтримує реконструкцію Національного музею архітектури та побуту і Пирогово (бюджет проекту складає 15 млн. грн.).