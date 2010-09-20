Художник намалював кожного померлого американського солдата

Переглядаючи статистичні дані на офіційних військових сайтах в Інтернеті, нью-йоркський художник чилійського походження Себастьян Ерразуріз (Sebastian Errazuriz) дізнався, що у 2009 році вдвічі більше американських солдатів наклали на себе руки, ніж були вбиті на війні в Іраку.

За його словами, перші результати пошуку в Google Search показали лише репортажі засобів масової інформації про самогубства, але цю інформацію завжди було зручно представлено і, як правило, розбавлено статистикою з армії, флоту і військово-повітряних сил.

«Коли я вперше побачив загальні статистичні дані про 304 випадки суїцидів серед американських солдатів за 2009 рік, я був приголомшений. Я намагався знайти цифри для порівняння з цією статистикою. На мій подив, самогубств у загальній кількості виявилося в два рази більше, ніж випадків загибелі на війні в Іраку у 2009 році, і порівну з загиблими у Афганістані.

Перше, що захотів зробити Ерразуріз, - опублікувати цю статистику на Facebook. Приголомшений відсутністю інтересу і реакції на цю проблему, він купив банку з чорною фарбою і вирішив зробити постинг новин у реальному світі на стіні своєї студії у Брукліні. Чорною смугою він відзначав кожного вбитого солдата, поки і суїциди, і смерті під час військових дій не зайняли всю стіну і не стали одним зображенням.

«Підрахунок числа загиблих солдатів за межами моєї студії був довгим і моторошним, і важко забути, що кожен мазок пензля - це боєць, який помер минулого року.

Багато людей зупинялося, аби прочитати підписи. Більшість з них, здавалося, були абсолютно шоковані, підходили до мене, щоб запитати, чи реальна створена мною картина. Я намагався пояснити, що просто хотів втілити образ, який міг би захопити уяву людей, підвищити їх обізнаність про кількість смертей, і пролити світло на жахливі невідповідності між ресурсами і енергією, вкладеними солдатами у війни, і захистом їх психічного здоров`я і стабільності.

artread.ru