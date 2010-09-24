У Львові стартує свято кави
Оберуть «найкавовіший» заклад міста
Сьогодні, 24 вересня, стартує міське свято «На каву до Львова». Уже вчетверте кавовий захід запрошує всіх гостей та мешканців Львова. Цьогоріч «На каву до Львова» проходитиме до 26 вересня у внутрішньому подвір’ї Ратуші та в північній частині площі Ринок, де влаштують ярмарок та встановлять урочисті кавові арки з екранами.
Як і в попередні роки, переможців вибиратиме авторитетне експертне журі. Але на відміну від минулих разів, головну номінацію визначать з допомогою трьох форм: вже згадане голосування на сайті фестивалю, що триватиме з 20 по 26 вересня (становить 30% від загального результату), голосування в кав’ярнях з допомогою бюлетенів (50%) та вибір кавових короля та королеви (20%). Кавові монархи з 25 по 26 вересня вирушать в «Кавовий тур», щоб обрати «найкавовіший» заклад Львова. Повідомили ZAXID.NET у прес-службі Львівської міської ради.
Для міста дійство вже стало традицією та візитною карткою. Тому цього разу планують збільшити не лише масштаби свята, а й програму святкування. До звичної номінації «Найкраща кав’ярня» додали ще три: «Кавова легенда Львова», де переможе найлегендарніша львівська кав’ярня, «Кава і до кави» - отримає краща кав’ярня, що пропонує вишукані ласощі до напою, та номінація «Відкриття року» варта найцікавішої кав’ярні, що відкрилась продовж останнього свята.
Вдень проводитимуть ярмарок-продаж кави та кавового посуду, а ввечері гостей радуватимуть вечірні кінопокази, джазові перфоманси, концерти камерної музики та показ театральної вистави «Целофан».
На святі буде багато найрізноманітнішої кави, від традиційних філіжанок до неповторних кавових коктейлів. А в кав’ярнях-учасниках кавового туру зможуть не лише поласувати запашною кавою, а й віддати голос за найкращу з них. Цікаву інформацію про напій опублікують в газеті «На каву до Львова», яку видадуть спеціально до фестивалю.