Медведєв радить росіянам вивчати китайську мову

Президент Росії Дмитро Медведєв радить росіянам вчити китайський, а китайцям - російську мову.

"У наших країн дуже тісні відносини, чим більше китайців знатимуть російську, а росіян - китайську, тим міцнішою і багатоманітнішими будуть наші зв`язки", - сказав голова російської держави, під час візиту до Центру російської мови Даляньського інституту іноземних мов.

У неділю, повідомляє РІА "Новости", російський лідер почав офіційний візит до Китаю, впродовж якого, крім відвідин Даляня, проведе переговори з головою КНР Ху Цзіньтао в Пекіні і побуває в Шанхаї на Світовій універсальній виставці "Експо-2010".