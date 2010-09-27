Акварелі Гітлера виставлять на аукціон (фото)

30 вересня у Великобританії пройдуть торги, на яких буде виставлено колекцію акварельних робіт Гітлера. Їх вартість оцінюється в 150 тисяч фунтів стерлінгів.

Торги організовані аукціонним домом Mullock`s, який заявляв про майбутні торги ще в березні цього року. Проте торги були перенесені й пройдуть 30 вересня в британському графстві Шропшир.

За словами представника аукціонного дому Річарда Вествуда-Брукса, картини, які будуть виставлені на торги, написані аквареллю в 1908 році, коли Гітлер був художником-початкывцем. Вествуд-Брукс також заявив, що водночас Гітлер часто малював для туристів пейзажі і таким чином заробляв собі на життя.

З цими роботами Гітлер двічі намагався поступити в престижну Академію Мистецтв у Відні. Проте професори приймальної комісії визнали роботи посередніми, і художник не був зарахований до академії, після чого серйозно зайнявся політикою.

На аукціоні продаватимуться 4 акварельні картини Гітлера і декілька нарисів.

За словами Вествуда-Брукса, колекція картин була виявлена адвокатом, ім`я якого не розкривається, який придбав великий маєток у Австрії, де і знаходилася колекція робіт Гітлера.

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