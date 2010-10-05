Херст пожертував свою картину за $2,5 мільйони для фонду Пінчук

Увечері 3 жовтня в Києві відбулася благодійна вечеря, організована Фондом Олени Пінчук «АНТИСНІД», на честь приїзду 42-го Президента США Вільяма Джефферсона Клінтона, який прибув до України на запрошення Віктора і Олени Пінчук.

Під час вечері відбувся благодійний аукціон, на якому була зібрана рекордна для України сума – три мільйони доларів. На торгах цього вечора було продано найдорожчий лот за всю історію аукціонних торгів в Україні. Це робота сучасного художника Демієна Херста “In Love”, за яку було зроблено пожертву в розмірі 2,4 мільйонів доларів. Сюрпризом для всіх став лот, виставлений на торги Володимиром Кличком. Але ще більшим сюрпризом став лот, який запропонував учасникам аукціону Президент Клінтон... Усі зібрані кошти будуть направлені до Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД» для розширення сучасного проекту з Фондом Клінтона.

Робота Демієна Херста “In Love” виконана у формі двометрового серця в жовтому кольорі, глянсовими фарбами на полотні. Картина інкрустована цирконієм кубічної форми і метеликами. Цю роботу художник пожертвував для продажу на аукціоні, тим самим зробивши свій внесок у боротьбу з епідемією СНІДу в нашій країні. Картина була продана майже за два з половиною мільйони доларів. У процесі торгів стартова ціна лота була перевищена в 17,5 разів.

Сюрпризами аукціону стали два незаплановані лоти від зоряних гостей – ланч з Президентом Клінтоном і ексклюзивні квитки на титульний бій Віталія Клічка з Шенноном Бріггсом, який відбудеться 16 жовтня. Цей лот запропонував брат Віталія – Володимир Клічко. Два цих лота були продані більш ніж за 300 тисяч доларів.