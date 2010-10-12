У Києві демонстуватимуть стрічку про океан, який знімали в 54 країнах світу

Сьогодні в столичному кінотеатрі "Київ" відбувся прес-показ фільму "Океан". Його знімали французькі режисери Жак Перрен та Жак Клюзо. Зйомки фільму тривали 8 років.

"Природа пропонує нам найкращі видовища, які не здатна створити людина. Інколи ми проходимо повз, і не помічаємо цього", - сказав Жак Клюзо під час відео-прес-конференції, яка відбулася після показу стрічки.

"Ми готувалися до зйомок 4 роки. За цей час придумали багато нових винаходів, які дозволили зняти стрічку на найвищому рівні. Під час зйомок жодна людина не спустилася під воду, все робила техніка. ", - розповів Жак Перрен.

Спеціально для зйомок фільму були створені 12-кілограмові камери міні-вертольоти, стабілізатори на базі військових технологій та "кіностудія" на дні океану, розміром 100 на 40 метрів. Над створенням фільму працювало 400 людей.

"У фільмі ми показали 90 видів підводних жителів. Усього відзняли 200. Те, що не увійшло до фільму, покажемо в 4-серійному серіалі, який незабаром має вийти на екрани. А ще плануємо показати документальний фільм про те, як знімалася ця стрічка", - додав Жак Перрен.

Стрічку знімали у 54 країнах світу. Серед них: Японія, Аргентина, Індонезія, Мозамбік, Аляска, Каліфорнія, Антарктида, Гваделупа, Єгипет, Австралія, Індонезія, Венесуела та Нова Зеландія.

В українських кінотеатрах стрічку демонструватимуть з 14 жовтня.

Відео можна переглянути тут.

Gazeta.ua.