Українських дошкільнят учитимуть китайської мови

Днями у Львові презентували перший в Україні підручник з вивчення китайської мови та ієрогліфів для дошкільнят.

Підручник «Знаки неба» створений за новітньою авторською методикою вивчення китайської мови. Автори – львів’яни Ярослав Дерега та його син Роксолан Дерега, котрі якийсь час жили в Пекіні.

Цього року цей підручник визнано однією з найкращих навчальних книг на Форумі Видавців у Львові.

«Окрім того, що діти можуть навчитися в наш час не такої вже й екзотичної китайської мови, вони зможуть разом з батьками розвивати уяву, тренувати пам`ять і логіку, напрацьовувати навики вправного письма» – каже автор Ярослав Дерега.

Батькам пан Ярослав радить учити малювати дітей ієрогліфи, адже вченими давно доведено, що при написанні ієрогліфів, активно працює права півкуля мозку, яка відповідає за логічне мислення, синтез та інтуїцію.

У підручнику викладено перший з дванадцяти курсів для дошкільнят. За допомогою цікавих малюнків, пояснень і фонетичної вимови можна вивчити 25 найпоширеніших у письмі знаків, а також складати з ними короткі речення.

Наступні випуски продовжуватимуть знайомити дітей та їхніх батьків із китайською мовою. Окрім, підручників для дітей, автори видають посібники для студентів і дорослих.

До слова, у Львові вже діють при університетах курси з вивчення китайської мови.

Загалом, китайська ієрогліфіка нараховує близько 60 тисяч знаків, але в повсякденному житті використовується лише частина із них.

Ольга Швед, Львів