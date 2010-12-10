Бузина вестиме історичну передачу

Телеканал «К1» запускає історичний проект, який вестиме письменник Олесь Бузина.

Про це повідомляє група «Інтер», в яку входить телеканал.

Перший випуск програми «Слідами пращурів з Олесем Бузиною» вийде в ефір 13 грудня о 23:00. Надалі вона транслюватиметься щопонеділка в цей час.

Серед тем, які висвітлюватимуться в проекті, – коріння та історія традицій і забобон, чому люди їх дотримуються, що вони означають у слов`ян.

Бузина – автор скандального видання «Вовкулак Тарас Шевченко», а також книжи «Таємна історія України-Русі».

Кореспондент