Бузина вестиме історичну передачу
16:04, 10 грудня 2010Культура
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Запуск 13 грудня
Телеканал «К1» запускає історичний проект, який вестиме письменник Олесь Бузина.
Про це повідомляє група «Інтер», в яку входить телеканал.
Перший випуск програми «Слідами пращурів з Олесем Бузиною» вийде в ефір 13 грудня о 23:00. Надалі вона транслюватиметься щопонеділка в цей час.
Серед тем, які висвітлюватимуться в проекті, – коріння та історія традицій і забобон, чому люди їх дотримуються, що вони означають у слов`ян.
Бузина – автор скандального видання «Вовкулак Тарас Шевченко», а також книжи «Таємна історія України-Русі».
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