14 січня націоналістичні організації пікетуватимуть Банкову

Націоналістичні та націонал-демократичні організації України 14 січня пікетуватимуть Адміністрацію Президента з вимогою звільнити членів Всеукраїнського об’єднання “Тризуб” імені Степана Бандери, затриманих у справі про руйнування пам’ятника Йосипу Сталіну у Запоріжжі.

Про це активіст Конгресу українських націоналістів Микола КОХАНІВСЬКИЙ повідомив на прес-конференції в УНІАН.

“Ми хочемо запитати у Президента, де наші хлопці, і чому їм спочатку висуваються звинувачення в тероризмі, а потім незрозуміло в чому, і їх не відпускають”, – заявив він.

За словами М.КОХАНІВСЬКОГО, ця акція буде відповіддю на “терор влади”, яка, на його думку, намагається залякати людей. М.КОХАНІВСЬКИЙ переконаний, що влада, діючи у такий спосіб, програє.

У свою чергу, народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Андрій ПАРУБІЙ висловив здивування з приводу того, що через тиждень після відпилювання голови пам’ятнику Сталіна (відповідальність за ці дії взяла на себе ВО “Тризуб”) монумент підірвали.

На думку депутата, підрив пам’ятника Сталіну в Запоріжжі напередодні нового року є черговою, “грубою провокацією діючої влади, яка нагадує тридцяті роки, – період Сталіна – коли Сталін свідомо проводив провокації, говорив про якісь уявні замахи для того, щоб розпочати хвилю репресій”. А.ПАРУБІЙ також не виключив, що у цьому випадку діяли іноземні спецслужби.

Він також повідомив, що вчора звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ із запитом щодо надання вичерпної інформації про офіційні підстави для затримання активістів ВО “Тризуб”, їх кількість та висунуті їм обвинувачення.

У свою чергу, представник Всеукраїнської організації «Жіноча Січ» Олеся ПРИМЕНКО вважає, що влада намагається знищити ВО “Тризуб”, як одну з дієвих націоналістичних організацій. О.ПРИМЕНКО повідомила, що на сьогодні офіційно підтверджено затримання 11 членів ВО “Тризуб”. За її словами, ще декілька людей зникли, але немає підтвердження про їх затримання, переважно немає даних про членів організації у Східній Україні.

Вона надала журналістам повідомлення прес-служба ВО «Тризуб»,

в якому сказано, що 8 січня у місті Рогатині, Івано-Франківської області було затримано 60-річного члена організації, мешканця Самбора Степана БИЧЕКА, у салоні машини якого було знайдено підкинуту вогнепальну зброю з набоями.

На переконання активістів організації, це дало підставу для широкомасштабного затримання керівництва ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, щоб звинуватити організацію у тероризмі та причетності її членів до терористичного акту щодо знищення у місті Запоріжжі пам’ятника Й.Сталіну за допомогою вибухового пристрою.

Крім того, у ніч з 8 на 9 січня на автозаправній станції у м. Рогатин Івано-Франківської області були затримані виконуючий обов’язки голови центрального проводу ВО «Тризуб» ім. С.Бандери Андрій СТЕМПІЦЬКИЙ, його син Пилип та член організації Роман ХМАРА. Пізніше були затримані інші сини А.СТЕМПІЦЬКОГО, а також проведено обшук у будинку.

9 січня в офісі обласної організації у м. Івано-Франківськ були затримані колишній голова ЦП ВО «Тризуб», мешканець м. Дніпродзержинська Дмитро ЯРОШ, який разом з дружиною Ольгою та трьома неповнолітніми дітьми перебували у Галичині у гостях під час святкування Різдвяних свят, а також Ростислав ВИНАР, Андрій ТАРАСЕНКО та Сергій БОРИСЕНКО.

9 січня на Тернопільщині міліція затримала і вивезла у невідомому напрямку Василя ЛАБАЙЧУКА, у його будинку було проведено обшук за санкцією прокурора м. Запоріжжя. Два дні батькам не повідомляли про місце його перебування. За останніми даними, 11 січня В.ЛАБАЙЧУКА вивезли у м. Запоріжжя.

9 січня на Київщині, у м. Обухів, було затримано на півдоби члена організації Олексія ЗАНУДУ, у його квартирі також було проведено обшук. Також без участі господарів обшуки були проведені на квартирах Д.ЯРОША та М.ВИНАРА.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили націоналістичну та патріотичну літературу, газети, брошури, буклети, одяг з патріотичною символікою, системні блоки комп’ютерів, диски та інформаційні носії різного типу. Жодної вогнепальної зброї чи вибухівки знайдено не було.

Довгий час, незважаючи на намагання дружини А.СТЕМПІЦЬКОГО Жанни, адвокатів та занепокоєної громадськості місця перебування затриманих на Івано-Франківщині встановити також не вдавалося. А на питання у чому їх звинувачують була відповідь – «у тероризмі» та «наймайте адвокатів».

11 січня провадження справи щодо терористичного акту у Запоріжжі було передано з відомства міліції до СБУ. Від СБУ жодних звинувачень у причетності членів «Тризуба» до цієї акції пред’явлено не було», - сказано у повідомленні ВО “Тризуб”.

“Зрозумівши, що представники міліції перевищили свої повноваження та скоїли ряд антиправних дій, які стали резонансними по всій Україні, затриманим почали інкримінувати ряд інших абсурдних звинувачень”, - наголошують в організації.

За даними “Тризубу”, Д.ЯРОША замість тероризму почали звинувачувати у хуліганських діях на Івано-Франківщині, які він нібито скоїв більше року тому. Інших членів організації – спочатку у підпалі офісу Партії регіонів у 2009 році у м. Галичі.

“Абсурдність цих звинувачень полягає уже в тому, що більшість затриманих - із Наддніпрянської України. Тому їм почали інкримінувати підпал офісу Партії регіонів у м. Києві, який чомусь, за «дивним» збігом обставин відбувся синхронно саме з провокативним вибухом у Запоріжжі увечері 31 січня 2010 року. Що ще раз яскраво підкреслює той факт, що це - спланована акція антиукраїнських сил, які безкарно діють на Україні з метою ліквідації шляхом політичних репресій спочатку націоналістичних, а згодом національно-патріотичних сил та встановлення підконтрольного Москві тоталітарного режиму ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА-ЛИТВИНА”, - заявляють у ВО “Тризуб”.

Як повідомляв УНІАН, обезголовлювання розташованого на території Запорізького обкому КПУ пам`ятника Сталіну було здійснене 28 грудня 2010 р. і стало першим злочином проти пам`ятника, офіційно оформленого, як "мала архітектурна форма". Через 2 дні - ввечері 31 грудня 2010 р. пам`ятник був підірваний.

Відповідальність за пошкодження пам`ятника взяла на себе Всеукраїнська організація “Тризуб” ім. С. Бандери, котра опублікувала на своєму офіційному сайті інформацію про те, що "пам`ятник кату українського народу і міжнародному терористу Йосипу Сталіну-Джугашвілі" був "знищений невідомим мобільним підрозділом ВО "Тризуб".

Відповідальна за вибух - раніше невідома організація "Рух Першого січня".

Розслідування за першим фактом проводять органи МВС, за другим, кваліфікованим за ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб") - СБУ.