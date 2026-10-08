ЗСУ поєднали два ЗРК, щоб вийшла дієва машина проти реактивних 'Шахедів'

Силам ППО вдалося частково вирішити проблему нестачі ракет для комплексів "Бук".

Для збиття російських реактивних "Шахедів" українська ППО застосувала спарку пускової установки комплексу "Куб" із вогневою установкою "Бук". Як вона працює, показали у 156-му зенітному ракетному полку імені Максима Кривоноса.

Аналітики порталу "Мілітарний" зазначили, що їх спільне застосування у єдиному контурі ППО "базується на спорідненій архітектурі цих систем". Таке рішення, на їх думку, дозволяє хоча б частково вирішити одну з головних проблем "Куба" – відсутність у складі комплексу автономної радіолокаційної станції підсвічування та наведення. А для ЗРК "Бук" - це наявність ракет для комплексу.

Зазначається, що "Бук" може виявити ціль або отримати її координати. Після цього вона бере ціль на автосупровід і безперервно радіолокаційно підсвічує її. Після того дає команду на пускову установку "Куб", яка оснащена ракетами 3М9.

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Ракета 3М9 автономно летить у напрямку цілі. А після зближення її головка самонаведення захоплює відбитий від цілі сигнал підсвічування від "Буку".

"Дана спарка показала себе дуже непогано по знищенню повітряних цілей. На спарці "Куба" та "Бука" вдалося збити близько 20 повітряних цілей", – розповідають військові. Причому більшість зі збитих цілей - реактивні російські ударні дрони.

"Хоч така спарка не є типовою, але технічна можливість застосування ракет одного комплексу разом з іншим закладалась під час переходу військ ППО з комплексів "Куб" на "Бук" у 1970-1980-х роках", - додали автори, нагадавши, що тоді для цього була створена самохідна вогнева установка 9А38 до ЗРК "Куб-М4".

Дефіцит ракет для "Буків"

Додамо, що через проблему дефіциту ракет до ЗРК "Бук" його раніше модернізували під американські ракети RIM-7. Ця модернізація отримала назву FrankenSAM. Деякі машини з такими ракетами мають 34 і більше знищених повітряних цілей. А одна з установок вже здійснила 131 пуск ракет RIM-7.

Як збивають реактивні "Шахеди"

Наразі найбільш ефективним засобом ППО залишаються винищувачі. Вони надійно збивають реактивні БпЛА, які запускає РФ. Однак, це забирає цінний ресурс винищувачів.

Гонка з пошуку більш дієвих та недорогих рішень триває. При цьому такі засоби мають надійно знешкоджувати увесь той запад реактивних дронів, які росіяни вже встигли накопичити.

Частиною комплексу ППО стали, зокрема, автоматичні кулеметні турелі. Хоча вони мають обмежений радіус дії та встановлюються тільки поблизу важливих об'єктів, які намагаються атакувати дрони.

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