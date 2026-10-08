Український морський дрон Sargan збив російський 'Шахед' (відео)

Відомо, що було уражено дрон на mesh-мережі.

Український морський дрон Sargan-3000 з кулемета збив російський безпілотник типу "Шахед". Відео з моментом ураження ворожого дрона показали у Військово-морських силах ЗСУ.

"Шахед на mesh-мережі було уражено вогнем із турелі, встановленої на борту Морського безекіпажного катеру "Sargan 3000", – йдеться у повідомленні.

Ресурс "Мілітарний" пише, що російський БПЛА було уражено за допомогою встановленого на "Саргані" бойового модуля RWS Protector 12,7 мм.

Відео дня

Зазначається, що цей морський дрон було прийнято на озброєння ВМС ЗСУ у квітні 2026 року. Його бойовий радіус дії сягає 1600 км.

"Він здатен розвивати швидкість від 40 до 55 вузлів і нести до 450 кг бойового навантаження", – йдеться в матеріалі.

Українські морські дрони

Видання NYT раніше повідомляло, що Україна почала перетворювати морські дрони на мініатюрні "авіаносці". Українські військові використовують безекіпажні катери не лише як засоби ураження, а й як платформи для запуску повітряних дронів та перехоплення ворожих цілей.

Водночас у серпні в Україні випробували новий морський дрон MV11. Цей безпілотник призначений для операцій у відкритому океані тривалістю до тижня.

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