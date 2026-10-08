Український морський дрон Sargan збив російський 'Шахед' (відео)

Український морський дрон Sargan-3000 з кулемета збив російський безпілотник типу "Шахед". Відео з моментом ураження ворожого дрона показали у Військово-морських силах ЗСУ.
"Шахед на mesh-мережі було уражено вогнем із турелі, встановленої на борту Морського безекіпажного катеру "Sargan 3000", – йдеться у повідомленні.
Ресурс "Мілітарний" пише, що російський БПЛА було уражено за допомогою встановленого на "Саргані" бойового модуля RWS Protector 12,7 мм.
Зазначається, що цей морський дрон було прийнято на озброєння ВМС ЗСУ у квітні 2026 року. Його бойовий радіус дії сягає 1600 км.
"Він здатен розвивати швидкість від 40 до 55 вузлів і нести до 450 кг бойового навантаження", – йдеться в матеріалі.
Українські морські дрони
Видання NYT раніше повідомляло, що Україна почала перетворювати морські дрони на мініатюрні "авіаносці". Українські військові використовують безекіпажні катери не лише як засоби ураження, а й як платформи для запуску повітряних дронів та перехоплення ворожих цілей.
Водночас у серпні в Україні випробували новий морський дрон MV11. Цей безпілотник призначений для операцій у відкритому океані тривалістю до тижня.