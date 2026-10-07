Росіяни атакували фармацевтичний завод у Києві та склад мережі 'Ашан'

Подробиць щодо руйнувань чи втрат внаслідок удару по Борщагівському ХФЗ наразі немає.

У середу, 7 жовтня, російські окупаційні війська вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу у Києві.

Як повідомляє "Економічна правда", удар по заводу стався близько 17:00. Подробиць щодо руйнувань чи втрат наразі немає.

За даними ЗМІ, Борщагівський ХФЗ посідає сьоме місце серед найбільших фармвиробників України за виручкою.

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Крім того, окупанти вчергове атакували склади із продуктами харчування. Атаки зазнав склад мережі "Ашан".

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки пошкоджено наш склад свіжих продуктів. Найважливіше – жоден співробітник не постраждав", – повідомили в компанії.

Удари РФ по виробниках ліків в Україні

4 жовтня внаслідок атаки російських окупантів було зруйновано фармзавод КУСУМ у Сумах. Тоді через удар загинув співробітник Євген Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року.

У вересні РФ двічі за кілька днів била по заводу фармацевтичної компанії "Дарниця". Деталей щодо наслідків атак у компанії не розкривали.

Крім того, на початку вересня російські загарбники атакували один із найбільших в Україні склад із ліками, де зберігалася продукція відомих західних виробників. Було знищено засоби від Pfizer, Novartis, Roche, Teva та AstraZeneca.

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