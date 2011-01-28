28 січня в історії

У 1820 році російська навколосвітня експедиція під керівництвом Фаддея Беллінсгаузена і Михайла Лазарєва на шлюпах "Восток" і "Мирний" відкрила Антарктиду.

1855 року по Панамській залізниці від Атлантичного до Тихого океану пройшов перший локомотив.

1906 рік – у Санкт-Петербурзі відкрилися жіночі політехнічні курси - перший у Росії вищий технічний навчальний заклад для жінок.

1921-го у Парижі відкритий символічний монумент Невідомому солдату (пам`ятник воїнам, загиблим у Першій світовій війні) у вигляді Тріумфальної арки.

1935-й – Ісландія стала першою західною державою, яка легалізувала медичні аборти.

В 1992-му Верховна Рада затвердила національний синьо-жовтий стяг як Державний Прапор України.

2002 року у фіналі Кубка чемпіонів Співдружності футболісти київського "Динамо" обіграли московський "Спартак" з рахунком 4:3.

2003-й - у ході зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Леоніда Кучми підписано Договір про російсько-український державний кордон.

Цей зафіксував сухопутну його частину і підтвердив, що Азовське море і Керченська протока є внутрішніми водами кожної з країн.

28 січня 2010 року тодішній президент України Віктор Ющенко визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України. Про це йшлося в указі про ушановування учасників боротьби за незалежність України у ХХ ст.

Відповідно до указу, підписаного 28 січня, учасниками боротьби за незалежність України були визнані члени збройних формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української держави періоду Гетьманату, Української військової організації, Організації народної оборони "Карпатська Січ", Організації українських націоналістів, Української повстанської армії, Української головної визвольної ради. Виступаючи на заходах із вшанування пам`яті Героїв Крут у Чернігівській області наступного дня - 29 січня, президент повідомив, що доручив Кабінету Міністрів розробити й подати до Верховної Ради законопроект, який би визначив статус учасників визвольної боротьби.

Народилися:

У 1884 році - Огюст Піккар, швейцарський учений, фізик, дослідник космічних променів.

Творець стратостатів (досяг у стратосфері висоти 16 370 м) і батискафів. Найглибшої точки океану – Маріанської западини – на батискафі "Трієст” конструкції Піккара у 1960 р. досяг його син Жак.

1951 року народився Леонід Каденюк, український астронавт (перший космонавт незалежної України), Герой України, генерал-майор ЗСУ, заступник генерального інспектора генеральної військової інспекції при президенті України з питань авіації і космонавтики.

У 1955-му - Ніколя Саркозі (Саркозі де Надь-Боча), французький державний і політичний діяч, президент Франції з травня 2007 року.

1968-го - Ольга Кабо, радянська і російська акторка театру і кіно, заслужена артистка Росії („Мільйон у шлюбному кошику” "Приморський бульвар”…).

Разом з актором Володимиром Стекловим у 1999-2000 р. пройшла підготовку до польоту на орбітальну станцію "Мир", але через недостатнє фінансування проекту (зйомки фільму "Тавро Кассандри") в космос не полетіла.

В 1981 році народився Елайджа Вуд, американський кіноактор.

Уславився завдяки ролі хобіта Фродо Беггінза в трилогії "Володар перснів" (2001-2003 роки ).

ТСН

