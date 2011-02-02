На зйомки українського фільму Чорний Ворон не вистачає грошей

На зйомки українського фільму Чорний Ворон за однойменною книгою українського письменника Василя Шкляра, який, як зазначають його творці, може стати першим українським блокбастером, не вистачає 20 млн. гривень.

Про це виданню ZN.UA повідомив сам письменник. Шкляр і його творча група розраховують на допомогу Агентства з кінематографії, яке отримало від уряду 120 млн. гривень, - на український кінематограф.

Головну роль у фільмі може зіграти український актор Олександр Дяченко, відомий багатьом глядачам за серіалами і телефільмами (зокрема, у фільмах Оксани Байрак).

Крісло режисера наразі вакантне. На думку автора роману, це може бути фігура такого рівня як Єжи Гофман, який, як він зазначає, чудово знімає батальні сцени.

А щоб картина сподобалася великій кількості глядачів, потрібен розмах і технології Мела Гібсона, що зняв знамените Хоробре серце, вважає Шкляр.

У романі Чорний ворон описана визвольна боротьба в Центральній Україні (а саме в Холодному Яру) проти більшовицької окупації у 20-і роки. Чорний Ворон - головний герой книги, який б’ється проти ворогів, що прийшли на його рідну землю.

ZN.UA