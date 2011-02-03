Скасовуючи квоти на українську музику, влада відкриє скриньку Пандори?

Співачка Марія БУРМАКА вважає, що скасування на законодавчому рівні квот на поширення музичних творів українських авторів та виконавців призведе до втрати їхньої конкурентоспроможності на вітчизняному шоу-ринку.

Таку думку М.БУРМАКА висловила напередодні у ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Цей закон знаковий. Він свідчить про те, що з України витісняють Україну. Відтепер на українських каналах не буде в достатній кількості вітчизняного продукту, не тільки україномовного. Української музики не стане менше, бо її і так було мало. Перш за все, цей закон вдарить по українських співаках, які конкурують з російськими поп-співаками", - сказала М.БУРМАКА.

За її словами, незважаючи на законодавчу норму, українські радіостанції її не виконували. "Цієї норми і не дотримувалися. А я в ці 50% не попадала завжди. Таких співаків, як я, програмні директори на більшості радіостанцій ставили переважно вночі. Але, скасовуючи її, влада відкриває ящик Пандори", - вважає співачка.

На думку М.БУРМАКИ, новий закон потребує певного роз’яснення. "Що мали на увазі, коли говорили, що закон – це нові робочі місця, нові податкові надходження, яким чином відбуватиметься розвиток української музики? Я чекатиму роз’яснень", - додала вона.

Довідка УНІАН. Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської Конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення) був зареєстрований у Верховній Раді 26 квітня 2010 року за ініціативою народного депутата Олени БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів).

Верховна Рада 1 лютого 2011 року прийняла цей законопроект за основу і направила його на підготовку до другого читання. Законопроект підтримали 240 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Проект передбачає скасування обов`язкового надання 50% радіоефіру музиці українських авторів або виконавців. Зокрема, пропонується вилучити із статей 9 та 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення" вимогу про дотримання телерадіоорганізаціями окремих квот на поширення музичних творів українських авторів чи виконавців, а також вимогу до змісту програмних концепцій телерадіоорганізацій щодо частки поширення музичних творів українських авторів чи виконавців у щотижневому обсязі мовлення.