3 березня в історії

У 1067 році Мінськ уперше згадано в літописах у зв`язку з битвою на річці Немига.

1861 року російський імператор Олександр II підписав маніфест про скасування в країні кріпацтва.

Слідом за Західною Європою, де з 1760-х по 1840-і роки було ліквідовано особисту залежність селян від поміщиків, російський імператор Олександр II підписав маніфест про відміну у країні кріпосного права. Опублікований 15 березня, він приніс свободу 22,5 мільйонам кріпаків,які однак, не ставали власниками оброблюваної землі - відчуджена у поміщиків, вона передавалась сільським громадам, які розподіляли її порівну серед сільських жителів.

1866 рік — у Києві відкрито публічну бібліотеку (тепер — Національна парламентська бібліотека України).

Бібліотекака обслуговує понад 25 000 читачів; 300 бібліотек республіки користуються літературою через міжбібліотечний абонемент. З 1958 провадить міжнародний книгообмін. Бібліотека складає матеріали рекомендаційної бібліографії, посібники з бібліотекознавства, вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи бібліотек республіки.

1915 року в Нью-Йорку відбулася прем`єра найвидатнішого німого фільму всіх часів — "Народження нації".

Події у фільмі розгортаються протягом та після громадянської війни в США, фільм був поставлений режисером Девідом Гріффітом та випущений 3 лютого 1915 року. Це одна з найвидатніших робіт в історії кінематографу і найуспішніший фільм тих часів. Картину відрізняють використання багатьох інноваційних технічних досягнень, а також дуже «неполіткоректне» виправдання расової нерівності та прославляння Ку-Клукс-Клана.

1918-й — у Брест-Литовському підписано Брестський мир.

Брестський мир - мирний договір між Радянською Росією з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією - з іншого за участі України. Радянський уряд зобов`язався вивести свої війська з України і вирішити прикордонні питання з урядом УНР.

У 2009-му Верховна Рада України 250 голосами (Партія регіонів, КПУ й частина БЮТ) звільнила Володимира Огризка з посади міністра закордонних справ.

Звільнили Огризка фактично за його жорстку заяву на адресу посла Росії Черномирдіна, котрий перед тим зневажливо відгукнувся про президента України та стосунки між українськими лідерами.

Формально ж ВР оцінювала дії МЗС щодо розгляду в Гаазькому суді справи про розподіл між Україною й Румунією континентального шельфу навколо острова Зміїний.

Цього дня народилися:

У 1831 році — Джордж Пульман, американський винахідник, конструктор знаменитих спальних вагонів.

1847 рік — Александр Грехем Белл, винахідник телефонного апарату.

У 1876 році випадковість при роботі над телеграфом допомогла Белу відкрити явище, яке допомогло йому винайти телефон: коли помічник Бела витягував пластинку з пристрою, що передає, в приймачі Белл почув деренчання. З`ясувалося, що пластинка замикала і розмикала електричний ланцюг. Белл звернув на це явище пильну увагу. Через декілька днів перший апарат — невелика мембрана з барабанної шкіри з сигнальним ріжком для посилення звуку — був зроблений. Так був створений родоначальник всіх телефонних апаратів. Через декілька років, телефон перетворився на масовий засіб зв`язку.

1941 року — Віталій Карпенко, український політик і журналіст. Головний редактор газети "Вечірній Київ" у часи її перебудовчого розквіту (з 1985 року).

У 1953-му народився легендарний Зіко (Артур Коїмбра), бразильський футболіст, півзахисник збірної та клубів "Фламенго", "Удінезе", "Сумітомо металз” і "Касіма антлерз" (Японія).

Чотириразовий чемпіон Бразилії, чемпіон Японії, бронзовий призер ЧС-1978, чемпіон світу з пляжного футболу 1995 року, володар Кубків Лібертадорес та Міжконтинентального кубка (із "Фламенго”).Тренував збірні Бразилії і Японії, клуби „Фенербахче”, „Касіма”, „Бунедкор”, ЦСКА (Москва). У 1990-1991 роках. був міністром спорту Бразилії.

1956 – Олександр Волошин, російський політик і фінансист.

Колишній глава адміністрацій президентів Єльцина і Путіна, екс-голова ради директорів "ЄЕС Росії”. З 2008 року – глава ради директорів "Норильського нікеля.

ТСН