У День Києва відбудеться фестиваль пляжного футболу

У рамках заходів з нагоди святкування Дня Києва та Дня столиці 26-29 травня у Гідропарку відбудеться фестиваль пляжного футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ. Ініціаторами проведення фестивалю виступили Асоціація пляжного футболу України та всеукраїнський благодійний фонд «Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголю».

Відповідним розпорядженням також було створено та затверджено склад організаційного комітету з підготовки та проведення фестивалю. Очолив його заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

За його словами, в рамках фестивалю на пляжі «Венеція», що у Гідропарку, відбудуться змагання серед професійних клубів пляжного футболу «Прем’єр Ліга пляжного футболу», турнір дитячих команд, показові змагання з футволєю, пляжного регбі, черлідінгу, а також акція «Міс Київ – пляжний футбол» та програми для молоді «Танці на піску».

