На конкурсі з відновлення Десятинної церкви - скандал

Журі конкурсу на кращу концепцію відновлення Десятинної церкви у Києві, яке сьогодні, 17 травня, планувало визначити переможця, на межі скандалу.

Про це УНІАН повідомили голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ та член журі, професор архітектури, член-кореспондент Академії мистецтв України Лариса СКОРИК.

За словами О.БРИГИНЦЯ, сьогодні на засідання журі з’явились 11 його членів із 13, які й взяли участь в голосуванні з визначення кращої концепції відновлення Десятинної церкви. Водночас обрана лічильна комісія відмовляється оголошувати результати цього голосування.

Як пояснила Л.СКОРИК, двоє з трьох членів лічильної комісії відмовились підписувати протокол з результатами голосування і вимагають, щоб до голосування долучились решта членів журі, тобто ті двоє, які не приїхали на сьогоднішнє засідання через невідомі причини. Вона звернула увагу, що кворум на засіданні та в голосуванні відповідно є, а отже, результати голосування є легітимними. Водночас зараз намагаються домовитись з членом журі - першим заступником міністра культури України Юрієм БОГУЦЬКИМ, який перебуває в лікарні.

“Члени лічильної комісії побачили результати голосування і не озвучили їх. Те, що вони пробували змінити процедуру і вишукували ще людей, щоб вони взяли участь в голосуванні і змінили результати, - це, ясна річ, лобізм... Мені щиро жаль голову журі, головного архітектора Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА, тому що йому довелося зустрітися з відкритим хамством з боку двох членів лічильної комісії”, - зазначила Л.СКОРИК.

Вона звернула увагу, що мова йде про два основні і принципово різні варіанти майбутнього проекту відновлення Десятинної церкви.

“Це - побудувати на цьому місці новий храм і перекреслити можливість подальшого археологічно-історичного використання цього місця та друга концепція – це зберегти можливість археології та забезпечити всі умови конкурсу”, - зазначила Л.СКОРИК.

Як розповіла член журі, до складу лічильної комісії увійшли три особи: архітектор Вадим ЖЕЖЕРІН, а також голова Державної служби з питань національної культурної спадщини Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ і директор КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» КМДА Геннадій ГЕРА.

“Після того, як вони ознайомились з результатами голосування, а ми їх не знаємо, сказали, що є розходження в один голос. І вони почали судорожно шукати одного з відсутніх, аби домовитись з ним, щоб або приїхав для голосування, або передав комусь свій голос... Тут йде лобі і мені дуже шкода, що в цьому лобі задіяні члени лічильної комісії ВІНГРАНОВСЬКИЙ і ГЕРА, тобто люди, які не мають нічого спільного з архітектурною містобудівною професією і у яких, вочевидь, була інша мета”, - прокоментувала Л.СКОРИК.

“Напевно, ті, хто хоче будувати великий собор за величезні бюджетні гроші, вирішили, що це треба відстоювати всякими неправовими способами, з порушенням регламенту, з порушенням умов конкурсу”, - додала вона.

Л.СКОРИК сказала, що наразі значна частина членів комісії залишила засідання, не погоджуючись з тим, що відбувається.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року було оголошено бліц-конкурс на визначення кращої містобудівної, культурної, архітектурної та мистецької концепції консервації та сучасної музеєфікації автентичних залишків церкви Богородиці (Десятинної), пам`ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» із створенням архітектурного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування, відправлення релігійних потреб громадян та проведення протокольних заходів.

14 березня у ГУ містобудування та архітектури повідомили, що до участі у конкурсі на визначення кращої концепції відновлення Десятинної церкви долучились 10 професійних творчих колективів. Усім колективам були надані вихідні дані та умови конкурсу. Передбачалось, що роботи журі прийматиме до 25 квітня, а результати конкурсу будуть оголошені та презентовані громадськості 30 квітня.

5 травня стало відомо, що визначення переможця конкурсу на кращу концепцію відновлення Десятинної церкви у Києві перенесено на три тижні. 28 квітня на своєму засіданні журі розглянуло роботи учасників конкурсу і дійшло висновку, що для визначення найкращої необхідно довивчити запропоновані концепції та роботи більш досконало. У зв’язку з цим було прийнято рішення провести друге засідання журі орієнтовно 17 травня, на якому остаточно визначити переможця.

За результатами розгляду поданих на конкурс заявок і відповідних документів журі розглядає роботи 9 учасників.

Як відомо, на 17.00 сьогодні призначено презентацію проектів-переможців бліц-конкурсу на визначення кращої концепції відновлення Десятинної церкви.