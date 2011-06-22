22 червня в історії

В 1675 році у Гринвічі, під Лондоном, королем Англії Чарльзом ІІ засновано Королівську обсерваторію.

Меридіан, що проходив через оберваторію, був прийнятий англійськими моряками за нульовий, але лише в кінці 19-го століття це стало міжнародною нормою - до того за нульовий меридіан приймали меридіан порту відбуття.

У 1889-му Прусія першою в Європі ввела пенсії по старості.

1941 року німецькі війська без оголошення війни напали на Радянський Союз. Почалася Велика Вітчизняна війна

Загальні людські втрати СРСР, за різними оцінками, склали 20-27 млн. осіб. Серед військовослужбовців втрати склали 6,8 млн. загиблими і 4,4 млн. такими, що потрапили в полон або зникли безвісті. Україна втратила від 8 мільйонів громадян. 2,3 млн. українців були вивезені для примусової праці до Німеччини. Цілком чи частково були зруйновані понад 700 міст і 28 тис. сіл, унаслідок чого безпритульними залишилися близько 10 млн. чоловік. Повністю чи частково були знищені понад 16 тис. промислових підприємств. Підраховано, що загальні збитки економіки України у війні сягнули 40 %.

В 1942-му у Києві відбувся так званий "матч смерті" між футболістами київського "Динамо" і німецького "Люфтваффе" (кияни виграли з рахунком 5:3).

1983 рік — у НХЛ запровадили овертайм (додаткові п`ять хвилин гри до першої закинутої шайби в разі нічиєї в основний час).

У 2010 році сталася аварія поїзда в Конго. Біля Пуент-Нуара чотири переповнені людьми вагони зійшли з рейок і зірвалися в яр. Загинуло близько 70 осіб.

22 червня народилися:

1898 рік — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник ("Три товариші", "Тріумфальна арка", "На Західному фронті без змін")

В 1929 році Ремарк опублікував найвідоміший з своїх творів, "На західному фронті без змін", в якому змалював жорстокість війни з точки зору 19-річного солдата.

В 1934-му народився Павло Загребельний, український письменник( роман "Диво").

1947 року — Наталія Варлей, радянська і російська акторка ("Кавказька полонянка", "Вій").

Всесоюзну популярність Варлей отримала вже після наступного свого фільму "Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика", у якому їй дісталася головна жіноча роль "спортменки, комсомолки і просто красуні" Ніни. Дружина режисера Леоніда Гайдая розповідала, що на роль Ніни, Гайдай перепробував безліч актрис, включаючи перших красунь, але зупинився на Наталії Варлей через її надзвичайну чарівність та юнацьку безпосередність.

22 червня 1965-го народився Ден Браун, американський письменник, автор популярних інтелектуальних детективів.

Написав кілька відомих творів, серед яких "Код да Вінчі" та "Ангели і демони", що розповідають про таємниці в суспільстві, символіці, змовах. Ці книги перекладені на більш ніж 40 мов та продані у кількості близько 90 мільйонів екземплярів (на 2009рік). Браун на своєму сайті зазначає, що його твори не є антихристиянськими, а його "Код да Вінчі" - "розважальна історія, яка сприяє духовному обговоренню і дискусії". 2009-го вийшла нова книга Брауна - "Втрачений символ".

ТСН