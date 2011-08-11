Статую Свободи закривають на реконструкцію

93-метровій пам`ятці Нью-Йорка потрібний ремонт, який обійдеться в 27,5 млн доларів.

Як повідомила служба національних парків США, усередині 125-річної статуї Свободи встановлять нові ліфти і сходи. Але поки йтимуть будівельні роботи, доступ на острів Свободи, де встановлена ​​статуя, у туристів як і раніше буде, повідомляє ВВС.

Щорічно подивитися на статую, також відому як "Леді Свобода", приїжджає 3,5 млн осіб. Більшість з них нагору не підіймається.

Статуя символізує найважливіші цінності громадянського суспільства: свободу і демократію. Франція подарувала скульптуру США в 1886 році до сторіччя американської революції.

Після терактів 11 вересня 2001 року відвідувачам заборонили підніматися у верхню частину статуї, але через кілька років оглядова площадка знову була відкрита.

Однак тепер влада міста дійшла висновку, що застарілі конструкції всередині скульптури представляють ризик не тільки для відвідувачів, але і для самої статуї.

Статуя закриється 29 жовтня - на наступний день після святкувань на честь її 125-річчя.

ТСН