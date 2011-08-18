У Сорочинцях тішаться, що побили російський рекорд
Спекли гігантський коровай
На Національному Сорочинському ярмарку хлібокомбінат «Салтовський» (Харків) встановив національний рекорд, виготовивши гігантський коровай.
Як передає кореспондент УНІАН, коровай важить 475 кг, його діаметр 2 м 21 см і висота 78 см. Над створенням короваю три дні трудилися 20 працівників хлібокомбінату, витративши майже 300 кг борошна, 100 кг цукру і 8 кг родзинок.
Представники "Книги рекордів України" офіційно зафіксували національний рекорд у номінації "найбільший коровай".
«Від попереднього сорочинського короваю цей важчий майже на 100 кг. І навіть побито російський рекорд. Найбільший хліб у сусідній державі важив 243 кг», - повідомили в прес-службі ярмарку.
Після реєстрації рекорду і відкриття ярмарку кожен бажаючий зміг скуштувати коровай.