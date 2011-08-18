У Сорочинцях тішаться, що побили російський рекорд

На Національному Сорочинському ярмарку хлібокомбінат «Салтовський» (Харків) встановив національний рекорд, виготовивши гігантський коровай.

Як передає кореспондент УНІАН, коровай важить 475 кг, його діаметр 2 м 21 см і висота 78 см. Над створенням короваю три дні трудилися 20 працівників хлібокомбінату, витративши майже 300 кг борошна, 100 кг цукру і 8 кг родзинок.

Представники "Книги рекордів України" офіційно зафіксували національний рекорд у номінації "найбільший коровай".

«Від попереднього сорочинського короваю цей важчий майже на 100 кг. І навіть побито російський рекорд. Найбільший хліб у сусідній державі важив 243 кг», - повідомили в прес-службі ярмарку.

Після реєстрації рекорду і відкриття ярмарку кожен бажаючий зміг скуштувати коровай.