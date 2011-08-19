19 серпня в історії

1888 рік — у Бельгії відбувся перший у світі конкурс краси.

У 1960 році було здійснено перший в історії політ у космос живих істот.

В СРСР було відправлено на орбіту космічний корабель "Восток" із двома собаками на борту - Білкою та Стрілкою. Політ успішно закінчився 21 серпня.

1969 року зі збирального конвеєра Харківського тракторобудівного заводу зійшла перша партія колісних тракторів "Т-25".

1991-й — початок спроби державного перевороту в СРСР.

О 6 годині ранку теле- і радіоканали передали повідомлення з Москви про створення Державного Комітету з надзвичайного стану (ДКНС). У зверненні путчисти оголосили про введення надзвичайного стану в деяких районах СРСР, припинення випуску більшості ЗМІ. Віце-президент СРСР Янаєв, нібито через хворобу Горбачова, бере на себе обов`язки глави держави.

19 серпня народилися:

Історія

— Коко (Габріель) Шанель, французька модельєрка, засновниця модного "Дому Шанель" у Парижі, законодавиця моди ХХ століття.

Шанель принесла в жіночу моду приталенний жакет і маленьке чорне плаття. Вплив Коко на високу моду було настільки сильним, що її — єдину з історії моди — журнал "Тайм" вніс до списку ста найвпливовіших людей XX століття.

1946 рокугародився Білл (Уїльям) Клінтон, американський політик, демократ, 42-й президент США (у 1993-2001 роках).

Клінтон відомий у т.ч. тим, що проти нього намагалися застосувати процедуру імпічменту через неправдиві свідчення у справі про подружню зраду – сексуальні контакти із практиканткою Білого дому Монікою Левінськи.

У 1979 році народився Іван Гешко, український легкоатлет, бігун.

Чемпіон світу та Європи у приміщеннях із бігу на 1500 м. На відкритих стадіонах - бронзовий призер чемпіонату світу . срібний призер чемпіонату Європи. Рекордсмен України.

ТСН